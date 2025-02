El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha reiterado este miércoles su compromiso en convocar próximamente la Junta de Seguridad para acordar el traspaso de las competencias de orden público en puertos y aeropuertos catalanes a los Mossos d'Esquadra, y ha afirmado que intentarán «hacerlo efectivo» en menos de 8 meses.

«En el País Vasco, la Ertzaintza ha tardado, desde que se traspasó esta competencia, 8 meses en hacerlo efectivo. Vamos a intentar hacerlo en menos tiempo», ha dicho durante la sesión de control al Govern en el Parlament, en respuesta a una pregunta del presidente del grupo de ERC, Josep Maria Jové.

Illa ha asegurado que están buscando fecha para celebrar la Junta de Seguridad «lo antes posible», y ha trasladado su compromiso en que los Mossos tengan participación y asuman lo que el anterior Govern dejó puesto en marcha en esta materia, en sus palabras.

Jové ha reclamado a Illa ambición y voluntad porque, en su opinión, no hace falta ampliar los efectivos de Mossos hasta 25.000: «La Ertzaintza tiene las competencias desde el pasado 3 de febrero, ¿a qué esperamos nosotros? El cuerpo de Mossos d'Esquadra puede asumir la competencia en puertos y aeropuertos. Tiene suficientes recursos humanos y materiales», ha asegurado.

«Tiene usted mi compromiso. Haremos lo antes posible la Junta de Seguridad y, a partir de ahí, en el menor tiempo posible, asumiremos estas competencias», ha respondido Illa.

Asesinatos en catalunya

Sobre seguridad pública, Illa la ha reivindicado como una «política de izquierdas», y ha afirmado que los últimos casos de asesinatos en Catalunya son hechos aislados que han coincidido en el tiempo.

«Han habido una serie de hechos aislados que han coincidido en el tiempo, pero en Catalunya quien la hace, la paga. Y el cuerpo de Mossos d'Esquadra está haciendo su trabajo y tiene todo el apoyo del Govern de Catalunya», ha dicho, en respuesta a una pregunta de Vox.

También ha sugerido a la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, que vaya con cuidado con su lenguaje: «Catalunya no es racista. Usted sí», ha dicho a Orriols, que le había preguntado --textualmente-- hasta cuando robará a los catalanes para dárselo a los menas.

"más merkel y menos trump"

Illa se ha referido también a la política de energía renovable del Govern, en respuesta a la pregunta del presidente del PP en el Parlament, Alejandro Fernández, y ha reconocido que Catalunya «lo puede hacer mucho mejor» en esta materia, pero que espera poder dar un salto hacia adelante importante en esta legislatura.

También ha asegurado que su posición sobre las nucleares y las energías renovables se acerca más a la de la excanciller alemana Angela Merkel que a la del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

«Yo no soy de 'drill, baby drill'. No sé si me entiende. Nosotros somos de Europa. Y en Europa, descarbonizar. Y déjeme decirlo de una forma directa, Espero que no se lo tome mal: más Merkel y menos Trump. Más Merkel en todos los sentidos. En materia de inmigración y también en materia de nucleares», ha añadido.