El PSOE ha recibido un 'no' por parte del resto de los grupos en la Junta Municipal--PP, Más Madrid y Vox-- a su proposición para que los caballos del parque del Retiro llevaran unos pañales o retenedores, una solución de limpieza «barata, que no llega a los cien euros» y que se aplica desde hace una década en ciudades como Córdoba o Málaga«, lo que ha sido replicado por la concejala-presidenta del distrito, Andrea Levy, que ha atacado el »estreñimiento de ideas" de la formación de izquierdas.

«Me parece increíble que se burlen de esta manera. No sé qué tienen los caballos de Madrid que no tengan los caballos del resto del mundo, que sí que los pueden utilizar. Se trata de que antes que tener que recoger los excrementos es preferible evitar ensuciar y este es un sistema que no daña a nadie, tampoco a los caballos», ha argumentado la portavoz socialista en el Pleno de Retiro, Sonia Belhassen.

Levy ha cargado contra «una propuesta que no tiene ni pies ni cabeza» y que únicamente denota «el estreñimiento de ideas que tiene el PSOE». «¿Ha preguntado a (Fernando Grande) Marlaska por los caballos que patrullan por el Retiro de la Policía Nacional?», le ha cuestionado.

Tras ser votado el punto, tanto PSOE como Más Madrid han abandonado el Pleno después de un tenso encontronazo entre Levy y Belhassen a cuenta del enunciado de la proposición y una supuesta filtración de la propuesta a un medio de comunicación antes de hacerse público el orden del día. «Yo le animo a que lleve el caso al Fiscal General del Estado cuando lo desimputen», ha ironizado la 'popular'.

¿HECES DE PERROS NO, DE CABALLOS SÍ?

Lo que el PSOE ha elevado al Pleno ha sido una moción para que, según el enunciado, «los propietarios o responsables de los caballos usen algún sistema de retención pañal que evite que las heces caigan al suelo evitando así la presencia de excrementos por el parque del Retiro y los consecuentes hedores, mala imagen e insalubridad».

La socialista ha sido consciente de que la iniciativa ha generado «hilaridad» en el PP, algo que ha achacado al «desconocimiento de la terminología que usa este sector». «Se usa el término pañal para este sistema de bolsa sujetada a la montura que evita la caída al suelo de heces, sin necesidad de recogerlas en el momento y sin ensuciar la vía pública», ha explicado.

Sonia Belhassen ha asegurado que es una idea que lleva tiempo defendiendo la Asociación de Amigos de los Jardines del Buen Retiro y vecinos que pasean a diario por él porque «suele tardarse mucho en recoger el regalo de estiércol que dejan a su paso», heces que «son un vehículo de enfermedades para seres humanos y otros animales».

Y es que, como ha apuntado, el «noble caballo defeca alrededor de 22 kilos diarios, de ahí que se entienda la cantidad de estiércol que pueden dejar por sus paseos en el parque». «Si está prohibido que se dejen las heces de perro por higiene y seguridad, ¿por qué razón se admite y se permite que estén las de los caballos?», ha preguntado la socialista, que ha apuntado al Gobierno municipal como responsable de la recogida de los excrementos y de la limpieza del Retiro. «La ignorancia es osada y el progreso siempre tiene detractores», ha lanzado al PP.

'DODOTIS' PARA JUANA, LA PERRITA DE LEVY

La portavoz adjunta de Vox, Isabel Hernández, ha mostrado su rechazo preguntando si lo siguiente será «poner pañales a las ovejas el día de la trashumancia» e incluso ha preguntado a Levy si ella se ve poniendo 'unos dodotis" a su perrita Juana.

En todo caso, Vox ha alegado que el sector de los carruajes cordobeses, por ejemplo, es «reacio a su utilización». «Sería peor el remedio que la enfermedad porque imagínese cuando el caballo moviese la cola y la introdujese en el artilugio», ha argumentado. Aunque comparte un deseo de limpieza para el parque, la vocal vecina ha considerado que la idea del PSOE «no es una solución razonable».

«En el parque del Retiro hay operarios de limpieza que realizan una extraordinaria labor de mantenimiento y es a quienes corresponde recoger los excrementos que generan los caballos, exactamente igual que la responsabilidad de los dueños de los perros... salvo que estemos pensando en obligar a los vecinos a colocar pañales también a sus perros», ha declarado, para instar al PSOE a centrarse en «cuestiones más prioritarias en el distrito».

MÁS MADRID PONE EN FOCO EN EL PATRULLAJE CON CABALLOS

La portavoz de Más Madrid, Ángela León, ha puesto el foco «no tanto en si los caballos llevan pañales o no sino en que sigan utilizándose para patrullar» en pleno 2025, una práctica lógica cuando los caminos eran de tierra pero hoy el Retiro está «casi completamente asfaltado y existen otras alternativas más adecuadas, como la bicicleta», sin olvidar el bienestar animal porque es un sistema que puede provocales «incomodidad y estrés».

Teniendo en cuenta que la presencia de patrullas a caballo en el Retiro es limitada, en Más Madrid consideran que la propuesta del PSOE «no es prioritaria», motivo por el que han votado 'no'. Desde el PSOE han alegado que las policías de París o Londres cuentan con unidades de caballería que emplean este sistema de retenedores de heces para «no tener que manchar toda la ciudad».

LEVY Y EL «GRADO DE DESCOMPOSICIÓN DEL PSOE»

Tras escuchar los argumentos dados, Andrea Levy ha reflexionado sobre «el grado de descomposición del proyecto del PSOE en Madrid» porque en realidad no proponen «nada» al aportar datos como «las ocho toneladas al año de cacas de caballo pero sin especificar cuántos son los policías a caballo de la Policía Municipal» o «si lo hacen todos los días».

De ahí ha pasado a poner el foco en los caballos de la Policía Nacional, que también patrullan en el Retiro. De hecho, según Levy, lo hacen con más frecuencia que la unidad municipal de caballería. «Y no crea usted que lo que hacen los caballos en el parque se deja allí 'ad aeternum'. Va alguien y lo recoge, igual que el pañal ese alguien tiene que tirarlo a la basura», ha alegado.

La socialista le ha contestado que se ha producido un problema con el enunciado de la proposición porque en ella no hablaba «en ningún momento de los caballos de las patrullas». Tras ser llamada al orden por la presidencia del Pleno, tanto Belhassen como su grupo han abandonado la sesión.