Los representantes del Grupo Mixto en las Cortes de Aragón --Podemos, IU y PAR-- han criticado tanto al PP como al PSOE por las posturas que defienden a nivel nacional en materia de financiación en un pleno monográfico que ha cerrado el presidente del Gobierno autonómico, Jorge Azcón, quien ha constatado que «hay una mayoría extraordinariamente sólida para defender la Comunidad Autónoma» en esta materia.

Así, el diputado de Podemos, Andoni Corrales, ha asegurado que los aragoneses saben «que PP y PSOE terminarán priorizando sus intereses electorales a los de nuestra tierra y cediendo a lo que quieren las comunidades autónomas más pobladas».

El representante de la formación morada ha exigido una financiación «justa» que permita «tener unos buenos servicios públicos, que nos cuestan más dinero por nuestra orografía, dispersión o envejecimiento». «No tenemos que ser más que nadie, pero tampoco tenemos que ser menos. Nos da lo mismo si es incluyendo una u otra variable», ha sentenciado.

Desde IU, Álvaro Sanz, ha reprochado a Azcón su «ejercicio de frentismo» en el debate sobre financiación autonómica y ha pedido «rigor» a la hora de afrontar este asunto. Ha lamentado que el modelo de reparto de fondos a las comunidades autónomas está «caduco» y «superado por la realidad».

Sanz ha aclarado que el 'documento técnico' no es definitivo, sino de síntesis, y «obliga a posicionarse» a los presidentes autonómicos, pero el PP está «imponiendo un relato» y aprovechando para lanzar «aspavientos y ataques» hacia el Gobierno de España.

Por su parte, el parlamentario del PAR, Alberto Izquierdo, ha subrayado que la financiación autonómica «lleva caducada desde el año 2009» y ya entonces «era mala» y, por lo tanto, la cuantía que ha recibido Aragón, «históricamente, nunca ha sido ajustada a nuestras necesidades».

En este punto, ha preguntado: «¿Por qué no abrimos ya la puerta a una negociación con el Estado de forma directa y exploramos el 108?»? Ha recordado que la formación aragonesista reclama un hacienda foral «y seguiremos reclamándola, porque no es insolidario». Izquierdo ha señalado que Aragón «prácticamente empata entre lo que da y lo que recibe», pero en el futuro no será así, porque empieza a ser «una comunidad rica».

«Es el momento de administrar nuestros recursos, los que nos correspondan y los que pactemos. Cada vez que se produce una revisión de la financiación autonómica, Aragón pierde, da igual quien gobierne en Madrid,», ha expuesto el portavoz del PAR, mientras que Cataluña «siempre gana», quizá porque «saben utilizar sus herramientas».

Azcón responde a los grupos

El líder del Ejecutivo autonómico ha cerrado el debate constatando que «para defender la Comunidad Autónoma, hay una mayoría extraordinariamente sólida en estas Cortes».

No obstante, ha recordado que las mermas por las entregas a cuenta de 2023 suman 87 millones de euros y que la potencial pérdida con el nuevo sistema de financiación, si no se incluye el criterio de despoblación, es de 422 millones de euros.

En respuesta al resto de grupos, ha reconocido a CHA su «máxima coherencia» y ha preguntado al diputado de IU, Álvaro Sanz, si va a hablar sobre financiación autonómica con sus socios de Sumar y de Compromís. A la portavoz socialista, Mayte Pérez, le ha reprochado que «no sabe lo que va a votar».

Por otro lado, ha contestado a Alejandro Nolasco (VOX) que «en política todos cabalgamos contradicciones» y le ha pedido que, en lugar de defender únicamente la posición nacional de su formación, defienda también «a todo Teruel», en alusión a la despoblación.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha defendido «las posiciones constructivas» y que haya acuerdo sobre «lo que flota en el ambiente» aunque haya «discrepancias y posiciones enfrentadas».

En el debate ha tomado la palabra también el portavoz del Grupo Popular, Fernando Ledesma, quien ha criticado que el pacto del PSOE con Junts para la investidura de Pedro Sánchez «tenía exigencias como la amnistía y la cesión del cien por cien de los tributos a Cataluña» y el pacto con ERC incluía la condonación de 15.000 millones de euros de deuda de la Generalitat de Cataluña.

Ledesma ha dejado claro que el PP, encabezado por Jorge Azcón, defiende a los aragoneses «por encima de todo frente a lo que está haciendo el PSOE, que está defendiendo el sanchismo por encima de todo». Del mismo modo, ha apoyado elevar al 20% las ayudas al funcionamiento empresarial de Teruel