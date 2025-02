El Consell reitera su "colaboración" con la jueza que investiga la dana y aclarará peticiones: "Ahora y en lo sucesivo"

La vicepresidenta primera, consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda y portavoz del Consell, Susana Camarero, ha reiterado la «colaboración» del Gobierno valenciano con la jueza que investiga la gestión de la catastrófica dana del pasado 29 de octubre y ha asegurado que aclarará todas las peticiones que se le hagan: «Ahora y en lo sucesivo».

Camarero se ha pronunciado en estos términos en la rueda de prensa posterior al pleno del Gobierno valenciano, al ser preguntada por si informarán a la jueza, tal y como se le ha requerido, antes del viernes, sobre quién dio la orden de lanzar el mensaje de alerta de la dana, a las 20.10 horas, el día 29. La dana dejó 224 víctimas mortales y tres desaparecidos, que ya se pueden dar por fallecidos al haber transcurrido tres meses desde los hechos, además de daños materiales millonarios.

Camarero ha señalado que «por supuesto» que facilitarán la información solicitada a la jueza de Catarroja: «Máxima colaboración con la justicia y así está siendo desde el primer día», ha puntualizado.

Y ha agregado: «Lo primero que se mandó a la jueza fueron 1.000 folios con las actuaciones. Ahora la jueza ha pedido una aclaración al Consell, también creo que a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), y hay hasta el viernes --para darla--. Los servicios jurídicos remitirán las peticiones del juzgado ahora y en lo sucesivo», ha apostillado.

Preguntada por el motivo por el que no se envió el mensaje de alerta a la población hasta las 20.12 horas cuando desde las 18.10 horas la Agencia Valenciana de Emergencias pidió medidas preventivas y evacuaciones, Camarero ha respondido: «Esta información no es nueva. Confirma que todo el foco de atención esa tarde en el Cecopi y en la CHJ estaba en la presa de Forata. Como decíamos, se ha confirmado que no hubo ninguna información sobre el barranco del Poyo y hubo dos horas de silencio», ha señalado.

En relación con la presa de Forata ha indicado que es «evidente» que a las 18 horas hubo un aviso y que se declaró por parte de la CHJ el Nivel 2, riesgo de rotura. Entonces, por parte de Emergencias, se avisó a los ayuntamientos para tomar medidas. Una hora después, a las 19 horas, el caudal llegó a los 34 hectómetros cúbicos «y es ahí cuando se empezó a analizar la situación vivida», ha dicho.

«En el Cecopi --ha añadido-- está la CHJ, máxima autoridad y quien tiene la total información de lo ocurrido. Todos los organismos implicados estaban trabajando en la respuesta que se tenía que producir. Fue a las 20 horas cuando el secretario de Medio Ambiente, desde Colombia, avisó de que el riesgo de rotura era inminente y a las 12 minutos se lanzó el mensaje. El mensaje se lanza tras el aviso del secretario de Estado», ha manifestado.

Todo esto, ha insistido, «demuestra que todas las miradas estaban puestas en Forata y que se fue siguiendo la información que los responsables de tenerla y transmitirla tenían, que eran los responsables de la CHJ».

Por otro lado, preguntada por qué en las primeras horas del día 30 de octubre se rechazó la ayuda de otros territorios, Camarero ha indicado que «no era un problema de no aceptar».

Y ha aclarado: «No se rechazaron ayudas de distintas CCAA. Los recursos se fueron incorporando progresivamente según las capacidades operativas de los mismos y las posibilidades de actuación y gestión. La incorporación de ofertas se hace según criterios técnicos de la dirección operativa de la emergencia», ha dicho, para agregar: «Los políticos no sabíamos qué se estaba ofreciendo. Es una cuestión que queda en el criterio técnico de la dirección operativa».

Al respecto, preguntada por quiénes son los técnicos, ha dicho: «El director operativo de emergencias. Es un técnico, el que ha estado en el 112 y en la dirección operativa antes y después». Interpelada por si es el jefe de Bomberos ha contestado que «sí».

Asociaciones de víctimas

Por otro lado, preguntada de nuevo por si el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, recibirá a los afectados por la dana, la portavoz del Consell ha reiterado que «las puertas siempre estarán abiertas para recibir a cualquier víctima».

«Aquellas asociaciones que deseen mantener una reunión no tienen más que pedirlo. Siempre estaremos abiertos, cercanos y sin soltar la mano de las víctimas», ha abundado sin concretar cuándo se producirá ese encuentro.