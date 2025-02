Unos 50 agentes de la Policía Nacional se han concentrado este martes en Barcelona ante la Delegación del Gobierno en Catalunya en contra de la transferencia de competencias de extranjería y la protección de las fronteras comunes a los Mossos d'Esquadra.

La concentración, organizada por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), ha empezado sobre las 13 horas y ha acabado sobre las 13.40, y ha contado con la presencia de representantes de Vox, como el portavoz en el Parlament, Joan Garriga; el diputado Sergio Macián y el líder del partido en Barcelona, Gonzalo de Oro.

También han participado en la concentración representantes del PP, como el presidente del partido en Catalunya, Alejandro Fernández, y el líder en Barcelona, Daniel Sirera.

Los manifestantes iban equipados con banderas, pancartas y carteles de SUP; tambores y bengalas de color azul; fotografías del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y megáfonos, por los que han gritado 'La frontera no se traspasa' y 'Menos Sanchismo y más españolismo'.

Declaraciones

«La idea de expulsar al cuerpo de Catalunya no es nueva, pero los avances que están haciendo los independentistas con este Gobierno resultan indignantes y surrealistas», ha dicho la portavoz del SUP, Mònica Gracia.

Ha asegurado que los políticos «lo único que buscan es mantenerse en el poder mientras siguen utilizando a la policía como moneda de cambio», y ha lamentado que no les preocupa la seguridad de los agentes.

«Se olvidan de que somos la policía de todos, sin distinción. No servimos a los gobiernos, desde SUP sabemos a quién servimos, y servimos a los ciudadanos y al pueblo, no a los políticos de turno que nos quieren vender», ha manifestado Gracia.

En la misma línea, ha lanzado un mensaje a la ciudadanía de «unidad y contundencia contra el delirio independentista», y ha sostenido que si es necesario acudirán a la vía judicial para detener este sin sentido, en sus palabras.

Manifiesto

Desde SUP defienden que la legislación europea es «meridianamente clara» y todos los países miembros respetan el marco legal común, siendo competencias exclusivas de los cuerpos estatales todas aquellas relacionadas con la extranjería y la protección de las fronteras comunes, en sus palabras.

«Esta propuesta independentista al Gobierno es totalmente inadmisible, por su incongruencia jurídica, por el riesgo que supondría a la seguridad nacional y por la falta de encaje en el espacio común europeo», asegura el escrito.