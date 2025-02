Pampols y Ángel se garantizan "lealtad, colaboración y respeto" para avanzar en la reconstrucción tras la dana

El vicepresidente segundo del Consell y conseller para la Recuperación, Francisco José Gan Pampols, y el comisionado del Gobierno de España para la Reconstrucción, José Mª Ángel, se han garantizado «lealtad, colaboración y respeto» en el marco del proceso de reconstrucción tras la dana del 29 de octubre y han apostado por impulsar «acciones colaborativas» entre ambas administraciones para avanzar en el mismo. Además, se han emplazado a seguir trabajando en este sentido y se han citado a próximos encuentros.

Ambos han mantenido este lunes por la tarde la primera reunión en solitario --con sus respectivos equipos-- desde que fueron nombrados, en un encuentro que se ha celebrado en la sede de la Vicepresidencia segunda y que se ha extendido alrededor de unas dos horas.

En declaraciones a los medios al finalizar, Pampols ha expuesto que han tratado «cuál es el punto de situación» respecto a las actuaciones de la Administración General del Estado« y que el comisionado »conoce en detalle porque las está desarrollando« y las realizadas por parte de la Generalitat. »Hemos detallado cuáles son los pasos que vamos a ir dando a partir de este momento y nada más. Bueno, nada más y nada menos", ha señalado.

Sobre si han concretado algo en particular para trabajar de manera conjunta, Ángel ha subrayado que «sin duda» y han apostado por buscar «fórmulas colaborativas» que ya se hacían hasta el momento pero que hoy han tratado en esta «reunión de trabajo» con «un mapa encima de la mesa, con un calendario, con dudas y con interrogantes» porque estos encuentros «están para mejorar y continuar avanzando».

El comisionado del Gobierno ha asegurado que se marcha «satisfecho» de la reunión con el vicepresidente del Consell porque ha constatado «una vocación de comprender cuál es el trabajo que está haciendo la Administración del Estado» y, al mismo tiempo, por su parte también «entiende y comprende cuál es el trabajo que está haciendo la Generalitat». «Al final, todos tenemos los mismos receptores del trabajo: nuestros ayuntamientos que dirigen a nuestros ciudadanos, que son los que requieren las mejores de las respuestas», ha argumentado.

Próximas reuniones

Tras este encuentro, han acordado celebrar «próximas reuniones», la siguiente en «unos 15 o 20 días», para «continuar intentando buscar esas fórmulas de colaboración que ya tenemos establecidas» entre ambas administraciones. «No tiene fecha, pero vamos a ver algunas respuestas que las administraciones vamos a dar con el fin de continuar avanzando en una acción complementaria», ha apuntado.

Sobre las principales prioridades de actuación, Pampols ha apuntado al desarrollo de las actividades «que ya están planeadas, programadas y dotadas», aunque esto «no significa que estén iniciadas», ha advertido. Por ello, ha apostado por «echar a andar un esfuerzo inversor muy importante y muy bien detallado» con unas actuaciones «a nivel de la Administración General del Estado, otras a nivel de la Administración autonómica y otras a nivel local-provincial». «Ese es el verdadero esfuerzo», ha remarcado.

No obstante, ha señalado que en «paralelo» a este «esfuerzo», y con un «ritmo distinto pero con más urgencia», está el apoyo al pequeño comercio, «al tejido que hace que la población se fije al territorio». «Todo esto tiene sentido si conseguimos que la población siga viviendo donde está viviendo ahora», ha enfatizado.

"que comprendan hacia dónde se va a trabajar"

En este punto, Ángel ha detallado que el «primer trabajo» que han abordado en su reunión ha sido expone «cuál es la actuación que va a hacer la Administración del Estado en cada uno de los municipios» afectados por la dana, en el marco de las ayudas que los ayuntamientos recibirán del Gobierno. «Y a partir de ahí, empezar a trabajar», ha manifestado.

Al respecto, el comisionado ha requerido a «todas las administraciones, la local, la autonómica y la del Estado» a que «comprendan hacia dónde se va a trabajar». «Esto es el primer tema que hemos abordado, que nos ha durado muchos minutos porque son 78 municipios y abordar uno a uno y hay que comprender cuál es el impacto», ha afirmado Ángel.

«Estamos hablando de casi 400 edificios donde se va a trabajar, de las acciones colaborativas que está haciendo el Ministerio de Agricultura con la Conselleria con el fin de dar respuesta a las demandas que están teniendo nuestros ayuntamientos», ha ejemplificado.

Clima político

Sobre el clima político entre el Gobierno de España y la Generalitat, el vicepresidente segundo del Consell ha recalcado que ambas administraciones «solo tienen una misión, que es el servicio al ciudadano» y, en este marco, ha garantizado que tanto Ángel como él tienen «perfectamente claro» que son «servidores públicos».

«El clima es algo que, como el ambiente, hay que vivir en él, pero eso no significa que altere en absoluto cuáles son las finalidades de nuestro trabajo y los principios que lo rigen, que son la lealtad, la colaboración y el respeto», ha argumentado.

Por su parte, el comisionado ha coincidido en que la vocación de ambos es «continuar trabajando» en la reconstrucción. «Es verdad que hay gente que le gusta desafinar en sus canciones o practicar un estribillo no propio, pero nosotros vamos a continuar en este sentido porque somos conscientes que nuestros alcaldes nos necesitan y ahí estaremos», ha prometido.

Ambos tienen el respaldo de su administración

Preguntados por si cuentan con el respaldo de sus respectivas administraciones y si tienen margen de actuación, José Mª Ángel ha afirmado que, si no lo tuviera, él no «estaría aquí». «Si no, yo no hubiera venido a ver al vicepresidente», ha expuesto. De su lado, Pampols ha garantizado que cuenta con la «absoluta confianza» y el respaldo que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, le dio «desde el primer momento» para hacer lo que cree que tiene que hacer «en este ámbito».

En esta línea, José Mª Ángel ha insistido en que ambos representantes no son «los protagonistas» de la reconstrucción, sino «dos palancas de la Administración para mejorar la vida y las respuestas» a los ciudadanía. «Somos actores secundarios, lo digo porque como fueron los Goya el fin de semana», ha ironizado el comisionado. «De reparto», ha añadido el vicepresidente.

Sobre si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, deberían seguir el ejemplo de Ángel y Pampols, el comisionado ha asegurado que él «bastante» tiene con su trabajo. «Pero conozco al presidente y ha dicho que cualquier cosa que necesite la Administración autonómica vamos a estar para darle las respuestas que se necesiten», ha valorado.

Regularización de migrantes

Finalmente, sobre la regularización que plantea el Gobierno para 25.000 migrantes afectados por la dana, el vicepresidente segundo del Consell ha asegurado que estas personas serán «más que bienvenidos» si están «en condiciones de prestar alguno de los múltiples trabajos que son necesarios».

«Por supuesto, cualquier persona que trabaja en un país como España tiene los derechos propios de un trabajador. En el momento que se le reconoce, pues fantástico», ha continuado. De hecho, ha apostado por «formarlos y ponerlos a trabajar» dado el actual contexto del «problema de mano de obra» que existe en España.

Mientras, el comisionado del Gobierno ha reflexionado al respecto: «Cuando uno da una respuesta que se ajusta a la defensa de los derechos humanos, a la respuesta que necesitan todos aquellos que van por las calles como nosotros, pues uno viene con la capacidad de que van a haber respuestas integradoras en la sociedad en la que tenemos que vivir, en la que vivimos ahora».