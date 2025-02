El PSPV advierte de que la propuesta de Feijóo con la financiación autonómica es "veneno absoluto" para la Comunitat

El PSPV-PSOE ha considerado «importante» que por fin el PP se «quite la careta» con la reforma del sistema de financiación autonómica y ha advertido de que la propuesta formulada por el líder de este partido, Alberto Núñez Feijóo, es «veneno absoluto» para la Comunitat Valenciana, mientras que el PP ha asegurado que, por ahora, y hasta que no se convoque por parte del Gobierno el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), «lo que tenemos son hipótesis y propuestas».

De este modo lo han manifestado desde ambos grupos, en declaraciones a los medios este lunes en Les Corts, después de que el presidente del PP apostara este domingo en Zaragoza --en el I Foro de Ciudades-- por incluir la despoblación y el envejecimiento en el sistema de financiación, criterios que, según los socialistas, «perjudican» a la Comunitat Valenciana.

De un lado, la diputada socialista Rosa Peris ha hecho hincapié en que el PP, tras las palabras de Feijóo este domingo, «se quita la careta» y demuestra «cuáles son sus criterios» para la reforma de la financiación, una apuesta que «perjudica a la Comunitat Valenciana», ha advertido.

Dicho esto, ha instado al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, a que «dé la cara y le diga a Feijóo que esos criterios le vendrán bien en Galicia o en Castilla y León, pero que eso es la muerte financiera para comunidades como la valenciana» al «no tener en cuenta otro tipo de criterios que son los que siempre hemos exigido».

«Cuando el Gobierno plantea la quita de la deuda, Feijóo le dice --a Mazón-- que no. Por lo tanto, no a la quita de deuda, no a las entregas en cuenta, no a las ayudas de la dana y, ahora, un modelo de financiación que va a perjudicar claramente a la Comunitat Valenciana», ha censurado.

Ante esta situación, ha urgido al 'president' de la Generalitat a que salga «a defender los intereses» de la región y, si no lo hace, a «irse ya» porque el criterio del PP sobre este asunto es «veneno absoluto para los intereses de la Comunitat».

«Lo importante era también que el PP sacara cuál es su modelo de financiación y, en estos días, Feijóo ya ha dicho cuáles son sus criterios más importantes: despoblación, dispersión y envejecimiento. Tres criterios que perjudican la financiación de la Comunitat Valenciana», ha subrayado.

El pp apunta al cpff

Mientras, desde el PP, su portavoz adjunta Laura Chulià ha señalado que la reforma del sistema de financiación autonómica «es un tema nacional» que su partido, ha defendido, «siempre ha estado insistiendo en que es necesario».

«Lo que entendemos es que, mientras el Gobierno no convoque ese Consejo de Política Fiscal y Financiera donde se deben dirimir exactamente cuáles son las necesidades y las prerrogativas de todas las comunidades autónomas, al final lo que tenemos son hipótesis y propuestas», ha justificado sobre las palabras de Feijóo. En cualquier caso, ha insistido en que el foro donde «se tiene que realizar toda esa gestión y todo ese parlamento» es el CPFF.

Preguntada por si el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, debería fijar una posición más clara frente a la apuesta del líder nacional del PP, Chulià ha considerado que el jefe del Consell «lo ha dicho en más de una ocasión» y es que su formación «desde el minuto uno» se ha incorporado al «cónclave» por el Finançament Just.

En este punto, ha aprovechado para reprochar al PSPV que «se saliera» de esta plataforma: «No olvidemos que el Partido Socialista es quien gobierna la nación y es, por tanto, quien tiene esa obligación de convocar el ente, el órgano que de verdad ha de afrontar estas necesidades».