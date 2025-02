El PP de Isabel Díaz Ayuso llamará al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a comparecer a la comisión de investigación de la Asamblea que trata de aclarar si hubo trato de favor de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) a su esposa, Begoña Gómez.

Lo ha adelantado el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces asumiendo a continuación que saben que «no» va a acudir a la Cámara de Vallecas.

Se trata de uno de los tres nombres que quieren llamar los 'populares' para la última sesión, que tendrá lugar el 19 de febrero. Junto a él quieren citar a la asesora de Gómez en Moncloa Cristina Álvarez y al exvicerrector de la UCM Juan Carlos Doadrio. En el caso de que Sánchez no aceptase acudir buscarían un sustituto.

«Estamos seguros de que no va a venir, no somos ingenuos, no respeta al Senado cuando es una función que tiene que hacer, que las normas le dan para que el gobierno se someta al control de las Cortes Generales. No lo hace, no lo hace dando explicaciones a la prensa, pues no va a venir a una asamblea, una humilde asamblea regional a dar explicaciones cuando se les requiere», ha planteado.

Sostiene el portavoz del PP que puede arrojar luz sobre las «irregularidades» que pudieran surgir en la «creación de estos programas, estas cátedras extraordinarias que dirigía su mujer». Ha afirmado que «seguramente» fue «inductor de estas cátedras» y ha asegurado que «todo apunta» a que se trata de una «cátedra arbitraria».

«Todo lo que hemos escuchado a lo largo de estos meses en esta comisión nos apunta a que efectivamente en la cátedra de estos programas estos máster se gestaron en la mesa del presidente del gobierno que utilizó su influencia que utilizó el palacio de la Moncloa para ayudar a su mujer», ha apostillado Díaz-Pache, quien ha deslizado que Gómez dirigía unos programas de los que «no podría ser alumna dada su cualificación académica».

Sobre su previsible ausencia --que ya se señaló desde Moncloa cuando lo incluyeron en la lista de citados--, Pache ha criticado la «cobardía política» del «titán de la transparencia que no respeta las instituciones democráticas» ni el Senado donde «lleva meses sin acudir» ni el Congreso de los Diputados.

La izquierda tacha de "circo" y "bochorno" la comisión

El PP ha sido el último en intervenir en esta rueda de prensa, pero el resto de portavoces se ha referido también a la comisión de investigación. Por el PSOE, su portavoz, Mar Espinar, ha tachado de «circo» este espacio.

Ha cuestionado que los 'populares' hayan conseguido algo «más allá de quedar en evidencia con muchas de las declaraciones» de los comparecientes. «Creo que para el viaje que han hecho no necesitaban estas alforjas», ha rematado.

La portavoz de Más Madrid, por su parte, ha asegurado que esta comisión es una muestra de «la forma autoritaria» en la que despliega su mayoría absoluta, ya que «ha decidido todos los comparecientes».

«Yo lo único que espero de esta comisión es que termine cuanto antes para ahorrar el bochorno que está siendo para esta institución», ha lanzado la portavoz.

VOX VE UN CIERRE EN FALSO

Por su parte, el portavoz adjunto de Vox en la Cámara de Vallecas, Íñigo Henríquez de Luna, ha criticado el «cierre en falso» al que cree que está abocado esta comisión de investigación.

«Al final se ha demostrado que el PP no tenía muchas ganas de investigar y tampoco tenía muchas ganas de llamar a Pedro Sánchez», ha censurado antes de conocer el anuncio de los 'populares' y apuntando a los 'no' del PP a las peticiones de Vox para que acudiera en las anteriores sesiones.

Al hilo, ha censurado que no hayan accedido a ampliar las sesiones de la comisión de investigación como pedía Vox para poder «seguir profundizando» en este tema.