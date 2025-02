La coordinadora provincial de Izquierda Unida en Málaga y concejala portavoz de Con Málaga en la capital, Toni Morillas, ha criticado que el crimen machista que se produjo este pasado domingo en Benalmádena, el primero en la provincia de Málaga en el año 2025, «se podría haber evitado», y al respecto ha dicho que «las instituciones que podrían haberlo evitado deben asumir su responsabilidad». «Lina fue asesinada, cuatro niños han quedado huérfanos», ha agregado.

«Es muy grave que Lina denunciara y su caso, su situación, de violencia fuera calificada por la Policía Local en el sistema de VioGén como un caso de riesgo medio. Es muy grave que Lina denunciara, que solicitara protección y que el juzgado número tres de violencia sobre la mujer le denegara esa solicitud de protección», apunta Morillas.

Y sobre la responsabilidad de las instituciones y su posibilidad de haber evitado el asesinato machista, la líder de izquierdas ha insistido: «Este asesinato machista se podría haber evitado. Lo decimos con mucha claridad, el compromiso de todas las instituciones en la lucha contra las violencias machistas debe de ser contundente, hay que fortalecer todos los mecanismos de los que se dispone en el poder judicial, en los juzgados contra la violencia de género, en los distintos cuerpos municipales que intervienen, como la Policía Local, para que haya una formación especializada, adecuada que permita llegar a tiempo».

«En el caso de Lina, no sólo las instituciones no han llegado a tiempo, sino que la han desprotegido a pesar de que acudió a las instituciones para pedir protección y en este caso, como en otras tantas ocasiones, no fue creída por las instituciones que tienen la obligación de proteger a las mujeres frente a la violencia machista», critica Morillas.

Iu benalmádena

Por otra parte, desde IU Benalmádena han mostrado «profunda tristeza y dolor» ante el asesinato machista ocurrido en la localidad costasoleña y han incidido en que «la violencia machista constituye una gravísima vulneración de los derechos humanos y el asesinato es su manifestación más extrema».

Así, han condenado «enérgicamente este crimen» y han trasladado «solidaridad y apoyo a la familia, amistades y allegados de la víctima en estos momentos de inmenso sufrimiento».

En un comunicado han exigido que «se esclarezcan todas las circunstancias que han rodeado este terrible asesinato y que se depuren las responsabilidades que correspondan». «Ningún poder público puede ni debe permanecer impasible ante una violencia estructural que sigue arrebatando vidas y quebrando la convivencia en nuestra sociedad», han apostillado.

«La violencia machista constituye una gravísima vulneración de los Derechos Humanos y el asesinato es su manifestación más extrema. Se trata de un problema de primer orden que atenta contra la dignidad, la integridad y la vida de las mujeres», han agregado.

Al respecto, han incidido en que «no es un fenómeno aislado, sino el resultado de una estructura social que perpetúa la desigualdad y la subordinación, permitiendo que persistan actitudes, discursos y comportamientos que legitiman esta violencia».

Por ello, desde IU de Benalmádena han hecho «un llamamiento a la ciudadanía para que participe en todos los actos de condena y repulsa que se convoquen». De manera especial, han invitado «a acudir a la concentración organizada por el Movimiento Democrático de Mujeres de Benalmádena, que tendrá lugar a las 18.30 en la puerta de la Casa de la Cultura de Arroyo de la Miel».

«Es urgente y necesario que sigamos luchando, de manera firme y colectiva, para erradicar la violencia machista y construir una sociedad libre de miedo, donde las mujeres puedan vivir con plena dignidad y seguridad», ha concluido.