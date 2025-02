Familias catalanas piden criterios comunes sobre el móvil en la educación y garantizar la seguridad

Familias de la Comisión para una Digitalización Responsable de la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat han pedido que se definan unos criterios comunes para regular estos dispositivos en los centros educativos y que se garantice la seguridad del menor.

En una entrevista de Europa Press, la presidenta de Adolescència Lliure de Mòbils y profesora titular de Psicología de la Universitat Abat Oliba (UAO CEU), Marina Fernández, ha celebrado que Educació haya impulsado la nueva comisión con el objetivo de evaluar la regulación de los móviles y las pantallas en la educación pero cree que le «ha faltado un punto más de ambición» y pide que los resultados sean vinculantes.

Guía de buenas prácticas

Esta comisión, que se reunió por primera vez este martes, y está dividida en dos grupos, elaborará a finales de junio unas guías de buenas prácticas sobre el uso de estos dispositivos: el primer grupo trabajará hasta marzo o abril y, a partir de ahí, se reunirá el otro grupo, que acabará sus trabajos hacia junio.

Sobre la petición de la consellera, Esther Niubó, de valorar en esta comisión si hay que prohibir los móviles en toda la educación obligatoria, aunque lo celebra, cree que «ya está superado y ahora se tendría que ir un paso más allá», y considera que la limitación de pantallas en Infantil es algo que ya se debería hacer.

Alerta de que es difícil controlar que solo se haga uso pedagógico del móvil en el aula y que les constan centros en los que se está usando más de lo que se debería: «Cuando acaban de hacer clase algunos centros dejan tiempo libre con estos dispositivos. Podrían estar haciendo otras cosas en lo que queda de clase, como leer».

Para ella, lo importante es proteger los derechos de los menores ante estos dispositivos, y entre sus propuestas está lograr más apoyo para un pacto social de retrasar el primer móvil a los 16 años, revisar la protección y seguridad en el acceso a Internet en los centros y más formación a padres, docentes y alumnos.

Familias

Por parte de las familias, la presidenta de Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya (Affac), Lidón Gasull, que también participa en esta nueva comisión, cree que «es vital» que se definan unos mismos criterios para todas las escuelas y que se revise lo que se ha hecho hasta ahora.

Ha dicho que el debate no debe ser «solo pantallas o móviles si o no», sino que también se debe hablar de cuándo se debe utilizar estas tecnologías y enseñar sobre competencias digitales, y cree que se debe mirar cómo controlar la seguridad en torno a estos dispositivos.

«Se pone la responsabilidad en quien no la tiene, no estamos abordando quien está violando estos derechos: las plataformas educativas que utiliza Educació. Hay empresas que no están garantizando la protección de datos de los niños», y opina que sería necesario incorporar plataformas que sean respetuosas.

Secundaria

Por otro lado, desde la Educación Secundaria, Pati Sarrias, que preside la Federació d'Associacions de Pares d'Alumnes d'Ensenyament Secundari (Fapaes), ha insistido en que «no se debería cuestionar» la digitalización en el aprendizaje y que hay que preparar a los alumnos ante un mundo cada vez más digital.

Para ella, el debate no debe limitarse a prohibir o no llevar un móvil al centro educativo y ve importante que haya «una directriz clara para todos los centros educativos, porque si no habrá diferencias».

Sarrias dice que tiene dudas de si una regulación «muy drástica o restrictiva» puede ser efectiva, ya que, cree que la escuela también debe educar sobre estas tecnologías, y pide una regulación para garantizar la protección de datos en los menores.