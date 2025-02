El experto David Bueno, que forma parte de la Comisión para una digitalización responsable de la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat, se ha mostrado favorable a limitar el uso del móvil en la educación de Catalunya, pero no a su prohibición absoluta: «A veces pueden ser útiles en el aula».

Lo ha dicho en una entrevista de Europa Press, en la que afirma que es un debate en el que se debe profundizar porque «prohibir de forma radical en Primaria seguro, pero en Secundaria habría que incorporar el criterio del docente».

«Cuando se están haciendo observaciones microscópicas en el laboratorio, el móvil permite hacer fotos a lo que ves a través del ocular. Una prohibición absoluta prohibiría esta potestad del docente», señala.

Esta comisión, que se reunió por primera vez este martes, y está dividida en dos grupos, elaborará a finales de junio unas guías de buenas prácticas sobre el uso de estos dispositivos: el primer grupo trabajará hasta marzo o abril y, a partir de ahí, se reunirá el otro grupo, que acabará sus trabajos hacia junio.

Pantallas

Él pertenece al primer grupo --que son los que no están relacionados directamente con la educación-- y defiende usar puntualmente las pantallas: «Hacer alguna actividad con el ordenador, la 'tablet' y la pizarra digital es enriquecedor. Lo que no puede ser es todo el día con la 'tablet' delante».

Sobre la restricción de las pantallas en la Educación Infantil, dice que lo comparte porque «llaman mucho la atención y si hay una pantalla presente, aunque esté apagada, el cerebro de los niños va hacia allí y dejan de prestar atención».

Además, ha señalado que las pantallas deberían usarse en el aula y para actividades como buscar imágenes, pero no para otras cosas: «Para buscar canciones o cuentos no, el docente es quien debe cantar o explicar estos cuentos».

Contacto presencial

Bueno, que ha publicado esta semana su ensayo 'L'art de ser humans' (Destino), cree que la prohibición del móvil en la ESO permitiría enriquecer el contacto presencial con los compañeros: «Tendrían que volver a tirarse granitos de goma por un boli sin mina, como se hacía antes, que es mucho más sano que WhatsApp».

Como expresa en su libro, cree que una de las alternativas ante la expansión de los móviles y otros dispositivos podría ser «trabajar más el arte en la educación», ya que apunta que el cerebro obtiene más plasticidad a través de cualquier arte.

Por último, cree que las pantallas no entran en conflicto con otros elementos del aula y que pueden ser útiles: «El papel tiene que estar, y la pizarra de tiza, porque hay un tacto que la pizarra digital no tiene, pero eso no significa que no podamos tener una pizarra digital».