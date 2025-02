El PSOE acusa al gobierno de Emma Buj de no poder acreditar el proceso participativo sobre el ascensor del Carmen

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Teruel ha comprobado que el equipo de gobierno popular de Emma Buj no puede acreditar documentalmente el supuesto proceso participativo sobre el ascensor del Carmen en el que, según el Teniente de Alcalde, Juan Carlos Cruzado, los vecinos tomaron la decisión de eliminar la parada intermedia.

Así lo constata tras recibir una respuesta de la alcaldesa a su solicitud de información sobre tal proceso, en la que confirma que no existe documentación alguna y se remite a una serie de reuniones en 2017 sobre las que no aclara ni participantes ni objetivos.

«Confirma lo que intuíamos», ha comentado el portavoz del PSOE en el consistorio turolense, José Guillén. «La documentación solicitada no existe, por lo tanto el proceso participativo no se hizo. Las reuniones a las que hace referencia, sino son regladas entiendo que son informales, y en ningún caso creemos que se consultara a los vecinos sobre la eliminación de la parada y mucho menos que fueran ellos quienes dieran el visto bueno a esta supresión», ha destacado.

Guillén ha tildado de «descabellado» el que, en su respuesta, la alcaldesa apunte a unas reuniones realizadas hace ocho años y rechaza la afirmación en la que señala que un proceso participativo «no tiene por qué ser un proceso reglado».

«El artículo 54 de la Ley de Transparencia, de la Actividad Pública y de la Participación Ciudadana de Aragón dice taxativamente cómo deben de reglarse los procesos, por lo tanto la alcaldesa tiene que retomar la propuesta que hicimos en el pleno del pasado lunes, ordenar los procesos y cumplir la Ley. Aunque nos consta que a ella todas estas cosas no le apetecen en exceso», ha criticado.

Para el portavoz de los socialistas, las contestaciones recibidas por parte del concejal Cruzado a las preguntas en el pleno y de la alcaldesa por escrito tras la solicitud de información «demuestran las dificultades que tiene este equipo de gobierno para cumplir con las mínimas exigencias en materia de transparencia».

«Lo que parece cada vez más evidente es que la explicación a esta supresión de la parada nada en absoluto tiene que ver con el criterio o la opinión de los vecinos. Todo lo contrario, parece que tiene que ver con el aumento de costes de la obra del ascensor como consecuencia de su proceso de ejecución», ha afirmado Guillén.

«Lo que cualquier otro equipo de gobierno explicaría con total normalidad y transparencia, diciéndole a los vecinos que se han encontrado con condiciones y circunstancias no previstas en la obra que obligan a multiplicar el presupuesto y el plazo de ejecución, que es lo que va a ocurrir, dedican sus energías a buscar un chivo expiatorio y lo hacen de forma torpe».

Por todo ello, los socialistas van a valorar volver a presentar una queja ante la Justicia de Aragón, «y por tercera vez en apenas una año», al Ayuntamiento por el incumplimiento de la citada Ley de Transparencia de Aragón.

«Además, vamos a valorar también hacerlo ante el Consejo de Transparencia de Aragón por entender que se han podido vulnerar los derechos de publicidad activa que, recordemos, es la obligación de todas las administraciones», ha dicho Guillén, que pide que el equipo de gobierno «nos trate a la oposición o a los vecinos como adultos, no como niños».

El primer teniente de Alcalde y responsable de infraestructuras Juan Carlos Cruzado afirmó durante el pleno del Ayuntamiento el pasado lunes que la supresión de la parada intermedia en el ascensor que unirá el barrio del Carmen y el Centro Histórico se hacía a instancias de los vecinos después de un proceso participativo en el que la consideraban como «innecesaria».

Pero tanto algunos de esos vecinos a nivel particular como los representantes de la Asociación que los aglutina negaron posteriormente la versión del concejal del PP.

El grupo socialista en el Ayuntamiento solicitó inmediatamente, a la vista de las contradicciones, acceso a la documentación de ese proceso participativo al que hacía referencia Cruzado. Y la alcaldesa contestó el viernes con un escrito en el que no sólo confirmaba que no existía tal documentación sino que, a su juicio y tal como ya argumentó en el pleno del lunes, «un proceso participativo no tiene por qué ser un proceso reglado».

Precisamente, el PSOE defendió en el pleno del pasado lunes una propuesta para regular los procesos de participación ciudadana, con el objetivo de evitar situaciones como ésta, que el PP rechazó.