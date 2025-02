Pilar Alegría (PSOE) afirma que Azcón es "el campeón de la crispación" y "siempre está dispuesto a buscar un culpable"

La portavoz del Gobierno de España y secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha afirmado este sábado que el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, es «el campeón de la división y la crispación» y que «siempre está dispuesto a buscar un culpable» y que ve a Pedro Sánchez como «el eterno culpable».

Alegría ha protagonizado un evento en el Palacio de Congresos de Zaragoza, con el lema 'Aragón adelanta por la izquierda', acompañada por la portavoz municipal del PSOE, Lola Ranera, y el alcalde de Soria, Carlos Martínez. Ha asegurado que «el hábitat natural» de Azcón es la oposición y ha dejado claro que ella que presidirá la Comunidad Autónoma desde 2027: «Que nadie lo dude».

«Salimos a por todas», ha aseverado la dirigente del PSOE, señalando que el PSOE tiene todo lo que adolece el PP, en alusión a «ganas, ilusión, fuerza, ideas, proyecto, liderazgo y, sobre todo, ambición para Aragón y por Aragón». Ha recordado que el proceso de primarias autonómicas concluyó hace dos semanas y ha dado gracias a su oponente, Darío Villagrasa.

El pp, nervioso

Pilar Alegría ha asegurado que el PP está «nervioso» y lo ha explicado: «Algo estamos haciendo bien». Ha criticado a Azcón por ceñirse a la política del «enfrentamiento» para «tapar la nula gestión de su Gobierno».

Durante los dos primeros años de legislatura «no se ha saltado ni una coma del proyecto básico de la derecha», ha dicho Alegría, en alusión a «los recortes a lo público para beneficiar a lo privado, los constantes recortes en sanidad pública, donde cada vez nos encontramos más dificultades, donde no se presta un servicio público y de calidad», también en las escuelas, especialmente en las rurales, «donde no se cubren las bajas de los maestros y no llegan auxiliares a ayudar a los niños que tienen especiales dificultades».

También ha apuntado que hay aragoneses que esperan «cada vez más» para ser atendidos a través de la Ley de Atención a la Dependencia mientras Azcón «corre por ahí para hacerse fotos e inaugurar proyectos, olvidando que esas rentas de las que vive son las que dejó el anterior Gobierno del presidente Javier Lambán».

Ha mencionado el caso de la gigafactoría de Figueruelas (Zaragoza), una realidad «gracias a los fondos europeos que el Gobierno de Lambán fue a pelear». Ha recalcado que «las rentas siempre terminan acabándose y se ven las diferencias, cuando hay un proyecto serio y cuando tu único proyecto es vivir de las propuestas de otros».

Para Alegría, el único proyecto de Azcón ha sido la derogación de la Ley de Memoria Democrática, frente a lo que «vamos a trabajar desde el Gobierno de España».

También ha aludido a la financiación autonómica, recordando que el actual modelo se aprobó en 2009, durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno de España, y caducó en 2014, y ahora el Gobierno de Pedro Sánchez, «consciente de las singularidades de todos los territorios» ha planteado este debate, «con diálogo y espíritu constructivo y con todas las comunidades».

Ha dicho que en el modelo de 2021 propuesto por el Gobierno de Sánchez se reconocían las variables de despoblación, densidad y orografía, pero solo Aragón --con Javier Lambán--, Castilla y León, y Cantabria, defendieron la continuidad de estas variables.

Alegría ha escuchado estos días «el debate crispado de Azcón» y se ha preguntado cuáles son sus propuestas, mostrando un folio en blanco con el planteamiento de Azcón.

«Si Pedro Sánchez es culpable de algo es de haber transferido a esta comunidad, en los últimos seis años, 25.600 millones de euros, 7.700 mas que Rajoy», ha continuado Alegría, quien ha abogado por «explicar lo que está pasando, »que cada vez que el PP vota, Aragón y los aragoneses pierden«, en alusión al decreto ómnibus y el voto en contra de la senda de estabilidad »mientras con la otra mano se dedica a lo suyo, a beneficiar a los suyos, a ese uno por ciento«, reduciendo a cero el impuesto sobre el Patrimonio »y entrando en la carrera fiscal a la baja".