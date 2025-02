Arceiz liderará UGT Aragón cuatro años más "para llegar a más empresas y aumentar su presencia en las comarcas"

José Juan Arceiz seguirá cuatro años más al frente de la secretaría general de UGT Aragón tras recibir su Comisión Ejecutiva Regional el 93,80% de los votos, un respaldo mayoritario que ha llamado a aprovechar para, en línea con el lema del IX Congreso Regional de «Más y mejor sindicato», «llegar a más empresas, pequeñas principalmente, porque son en las que registran más accidentes de trabajo». También, para que esta organización sindical ensanche sus fronteras y mejore sus servicios, llegando con más fuerza a las comarcas".

La jornada de tarde del Congreso Regional de UGT ha contado con la presencia de la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero; del consejero de Sanidad, José Luis Bancalero; del líder de IU Aragón, Álvaro Sanz; del diputado de CHA José Luis Soro; así como de la vicepresidenta de la DPZ, Teresa Ladrero; del presidente de CEOE Aragón, Miguel Marzo, y de la presidenta de Cepyme Aragón, María Jesús Lorente.

La nueva Comisión Ejecutiva Regional de UGT Aragón queda conformada por Alejo Galve Álvarez al frente de la secretaría territorial de Teruel; Sara Martín Ruiz como secretaria regional; junto a Esther Linares Sánchez, responsable del área de Política Sindical y Diálogo Social; y Nuria Luján Guerrero, que se encargará de Igualdad, Juventud y Movimientos Sociales. En el área de Salud Laboral continúa José de las Morenas de Toro; la secretaría de Política Institucional es para María José Mangado León; mientras que de Administración y Recursos se encarga Ricardo Rodrigo Martínez; Formación y Empleo es tarea de Pura Huerta Laborda; el secretario de Organización es Julio Tejero Medrano y la secretaria de Salud Laboral, María José Mangado León.

«Tenemos que mejorar los servicios que damos para ser más útiles y queremos desarrollar un plan comarcal para llegar con más fuerza a las comarcas porque vemos que Zaragoza es muy grande, pero creemos que tenemos que extender esos tentáculos hacia el medio rural y sobre todo a los polos industriales que tenemos fuera de las tres capitales de provincia», ha señalado Arceiz, en declaraciones a los medios de comunicación.

Esa puesta a punto del sindicato ha de llegar, según ha explicado Arceiz, ante el reto de las numerosas inversiones que están llegando a Aragón «porque si no hacemos nada no tendremos a nuestros trabajadores preparados para que cumplan y ocupen esos puestos de trabajo y. por eso queremos también hablar de formación, de orientación laboral, y escolar, para que cada euro de inversión que viene a Aragón se quede aquí para nuestras empresas y para nuestros trabajadores».

El ya oficialmente reelegido secretario general de UGT Aragón ha explicado que del Congreso Regional sale una ejecutiva «de continuidad» porque «las cosas funcionan», en la que el principal cambio se produce en la secretaría de Huesca: «Soy de la opinión de que cuando una cosa funciona, cuanto menos se toca, mucho mejor».

Arceiz ha advertido sobre la necesidad de «emplearse a fondo» en muchos retos que afronta la Comunidad, entre los que ha señalado el sector del automóvil, en el que, sin embargo, considera que el empleo no debería sufrir «absolutamente nada» porque lo que necesita son «medidas coyunturales», aludiendo a la aplicación de los ERTE o incluso el mecanismo Red: «No se ha utilizado y se va a emplear en Valencia, pero, si llegase el caso, es otro mecanismo que tenemos para que nadie pierda su empleo, que es el objetivo», ha establecido.

Ayudas a la renovación del parque automovilístico

Un interés por la situación del sector automovilístico a la que se ha sumado el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, presente a la clausura del IX Congreso Regional del sindicato en Aragón. Álvarez ha asegurado que ha solicitado al ministro de Industria, Jordi Hereu, que «de manera inmediata» se cree la comisión de seguimiento del PERTE del automóvil.

«En el sector hemos hecho muchas cosas bien, pero lo que no puede ser es que estén pendientes las cosas que parecen más sencillas, cómo dónde enchufar los coches eléctricos que salen de las fábricas».

Una carencia a la que ha llamado a dar respuesta «acabando con esta historia de que cada compañía eléctrica tiene que descargar su 'app'», junto a la puesta en marcha de «políticas de ayuda y soporte a la renovación del parque automovilístico» mediante rebajas fiscales.

«Que aparezca de manera clara que apostamos por el coche eléctrico ante las incertidumbres globales que vive el planeta, el negacionismo, que está haciendo un daño terrible a la renovación del parque móvil en nuestro país; hay mucha gente que tiene un coche de unos 10 años y que no acaba de hacer el cambio ante la incertidumbre de no saber dónde enchufarlo, de si va atener que cambiar el de combustión en un plazo no muy lejano», ha solicitado.

El líder de UGT ha asegurado que Aragón disfruta de «una situación de privilegio» muy importante« por contar con el »punto estratégico« de ser una potencia en la producción de energía eólica y fotovoltaica que ha instado a acompañar de políticas para que las inversiones »dejen riqueza en Aragón".