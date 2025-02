El número de okupaciones cayó a la mitad en 2024, según datos de Delegación del Gobierno

El número de okupaciones en la Comunidad de Madrid descendió a la mitad el año pasado en comparaciones a las registradas en 2023, ha informado este viernes el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.

«La cuestión de la okupación muy seria, sobre la que no hay que banalizar ni tampoco generar alarma social, más allá de la que sea preciso trasladarla en función de la información real. Lo mejor es compartirla con las administraciones, poder hablar, como estamos haciendo hoy en Robledo de Chabela, poder colaborar y cooperar. Y esto es lo que quizá debiera pasar en el ámbito también de la ocupación, para que no se digan cosas que no son», ha dicho el delegado durante su visita a ese municipio madrileño.

Pese a la reducción del número de usurpaciones de viviendas, Martín ha asegurado que cada una de ellas les «ocupa y preocupa» y exige de «la mayor atención» por parte de las fuerzas corporativas de seguridad del Estado y también de la Justicia.

Por lo tanto, el representante del Gobierno central en Madrid apuesta por seguir trabajando y, de hecho, ha indicado que fruto de esa intensidad policial y de la profesionalidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en el día de ayer se produjeron una serie de detenciones alrededor de la macrocupación de un edificio situado en la calle Excelente de Madrid, en el distrito de Carabanchel, ya desalojado por completo.

«Y así vamos a seguir, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil, desde labores preventivas, pero también cuando se cometen delitos y la autoridad judicial lo posibilita, desde la actuación para la detención o incluso para provocar el lanzamiento cuando esa es la decisión judicial», ha concluido Francisco Martín.