El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha calificado este viernes como «nuevo agravio a Andalucía» el acuerdo entre el Gobierno y la Comunidad de Canarias para el reparto de menores migrantes no acompañados por cuanto ha esgrimido que «hay comunidades autónomas que tiene privilegio y a las que no les afecta este pacto».

Ha continuado argumentando en este sentido que «el acuerdo para repartir a 4.400 menores migrantes no acompañados no incluye a Cataluña, no incluye al País Vasco» y ha inferido de ello que el Gobierno «ha utilizado» a éstos como «moneda de cambio para mantener el sillón de Moncloa» su presidente, Pedro Sánchez, aunque de igual forma ha garantizado que «Andalucía siempre va a actuar con solidaridad».

En declaraciones a los medios en Monachil (Granada), en el marco de un balance del dispositivo de seguridad del Cuerpo de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía en Sierra Nevada, Sanz ha esgrimido «la sorpresa» que entraña para la Junta de Andalucía el hecho de que se trata de «un acuerdo que afecta a todos y nos enteramos por la prensa».

El consejero ha subrayado que esta forma de pactar el acuerdo entraña «una prueba de deslealtad» por parte del Gobierno con el argumento de que «se hace de espaldas a las comunidades autonómas», al tiempo que ha esgrimido el hecho de que la semana pasada la consejera de Inclusión Social, Loles López, estuvo reunida con la ministra de Infancia, Sira Riego, que fue quien este jueves alcanzó el acuerdo con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, «y no se dijo nada».

«Andalucía siempre ha dado ejemplo de solidaridad», ha proclamado el consejero de la Presidencia, quien ha invocado en este sentido el hecho de que «tenemos más de 1.000 menores inmigrantes acogidos», así como que «el Gobierno de España nos ha mandado 560 sin avisar de que son menores y nos ha engañado diciendo que eran mayores», a lo que ha añadido el reproche de que «no nos mandan los recursos y nos tenemos que responsabilizar de ellos».

Sanz ha considerado que «tenemos que pedir también responsabilidad a la vicepresidenta del gobierno, María Jesús Montero y al señor Sánchez» por el hecho de considerar de que «permanentemente están llegando a acuerdos que otorgan privilegios a unas comunidades» y se ha cuestionado seguidamente la argumentación de la vicepresidenta y ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE de Andalucía acerca de «dónde está el sentimiento ese de defensa de Andalucía de la señora Montero».

Ha recordado la reclamación de la Administración autonómica al Gobierno para que «cumpla con sus competencias en materia de inmigración, pero el Gobierno sigue ignorando sus obligaciones», y prueba de ello en ese sentido es la presentación de un requerimiento previo a la interposición de un recurso contencioso-administrativo.

El consejero de la Presidencia ha sostenido que «no es aceptable la actitud del Gobierno de España» en este ámbito por cuanto ha remarcado la necesidad de que ese reparto de menores migrantes que llegan a Canarias «debería en todo caso ser un acuerdo de todos y no tener privilegios unos y otros», antes de recordar que «la solidaridad es necesaria», pese a que ha denunciado que «la mayoría de las veces ni nos informan cuando envían inmigrantes a Andalucía», actitud que ha presentado como «prueba también de deslealtad».

«Esto es una burla y un nuevo agravio a Andalucía y la política del gobierno en inmigración ha introducido la política de los privilegios en lugar de la política de la solidaridad», ha remachado su reflexión Antonio Sanz.