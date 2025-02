Jordi Domingo rechaza que dirigentes de partidos lideren el CdRep: "No se debería repetir"

El candidato a la presidencia del Consell de la República (CdRep) Jordi Domingo ha rechazado que líderes políticos o que estén en la dirección de un partido puedan liderar el órgano independentista: «Evidentemente, no se debería repetir».

«Los partidos políticos no deben dominar ni gestionar el CdRep tal como ha pasado en los últimos tiempos. No deberían estar. Y ningún líder político representativo de un partido político que esté a nivel de dirección o de órganos de dirección no debería estar nunca en órganos de gobiernos del CdRep», ha subrayado en una entrevista a Europa Press coincidiendo con el último día de la campaña electoral.

Tras defender que hay que aprender de los errores, el también abogado ha querido precisar que se refiere a personas que formen parte de la dirección de partidos y no a militantes rasos.

De los cinco candidatos que concurren a las elecciones a la presidencia del CdRep, el único que forma parte de la dirección de un partido es el exconseller y eurodiputado electo de Junts Toni Comín.

Domingo ha apuntado que no tiene inconveniente en que los partidos estén en el CdRep «mientras estén todos y sean claramente minoritarios», porque considera que hay que tenerlos en cuenta, interactuar y sentarse en mesas conjuntas con ellos, defiende que hay que abrir un nuevo ciclo en la entidad.

"se ha quemado una etapa"

Así, considera que «se ha quemado una etapa», pero deja claro que esto no debe implicar que el presidente de Junts y antes líder del CdRep, Carles Puigdemont, u otros no puedan colaborar con el ente y aprovechar su experiencia y bagaje.

«Los nuevos, sea yo o quien sea, harán bien en aprovechar esta experiencia. ¿Pero deben dirigir el CdRep? ¿Estas personas que ya han estado en el gobierno deben ser el presidente del CdRep? Aquí es donde creo que nos equivocaríamos» porque cree textualmente que se repetirían los mismos tics del pasado.

Por ello, cree que la candidatura de Comín no aporta la renovación que necesita el CdRep mientras que las otras son «mucho más novedosas», aunque lo primero que hará si gana las elecciones es reunirse con el resto de candidatos para explorar qué pueden hacer.

Candidato "de consenso"

Además de erigirse como una figura de consenso y mano tendida, ha rechazado ser el candidato de Puigdemont, y de hecho ha insistido en que el expresidente catalán no debe tener «ningún» papel en el CdRep más allá de aprovechar su bagaje y el trabajo hecho.

Pese a agradecer que el exconseller Lluís Puig le haya dado su apoyo, ha evitado valorar si esto puede interpretarse como que tiene el visto bueno del expresidente catalán.

Unidad del independentismo

En caso de presidir el CdRep, Domingo quiere recuperar la unidad del independentismo, dejando claro que no se refiere «en absoluto» a la unidad de los partidos independentistas.

«Los partidos, allá ellos. Hoy su paradigma está alrededor del autonomismo y el parlamentarismo autonómico», ha lamentado el candidato, pese a insistir en que deben escucharlos y tener en cuenta sus aportaciones sin que sean determinantes en el ente.

Además de la unidad del independentismo, Domingo también quiere hablar de la internacionalización del conflicto entre Catalunya y el resto de España e implicar a personas de reconocido prestigio a nivel internacional de diferentes ámbitos en los objetivos del CdRep.

«Nadie dudaría que si hoy Pau Casals estuviera vivo debería ser miembro del CdRep», ha sostenido el candidato a la presidencia del órgano, que también ha abogado por reordenar el papel que pueden jugar todas las entidades independentistas catalanas.