La cantante Rozalén y la actriz aragonesa Luisa Gavasa recrean los tres últimos días de vida de la cantautora mexicana Chavela Vargas en una obra de teatro que también tiene de protagonista a la música en directo y que estará en cartel desde este jueves hasta el domingo, 8 de febrero, en el Teatro Principal de Zaragoza, con todas las entradas vendidas.

La consejera municipal de Cultura, Educación y Turismo Sara Fernández; el director-gerente del Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen (PMAEI), José María Turmo, acompañados por todo el elenco, encabezado por Rozalén y Luisa Gavasa, junto a Paula Iwasaki, Raquel Varela y Laura Porras, han presentado el espectáculo 'Chavela'.

Escrita y dirigida por Carolina Román, esta obra «no es un musical al uso sino una obra de teatro en la que se suceden canciones» y que narra los últimos días de la vida de la cantante mexicana desde el lado sensorial con una mirada sencilla, no para eruditos, sino que todos los espectadores puedan encontrar la belleza en el último tramo de la vida sin obviar el dolor«, ha descrito. »Es también una gran oda" a los profesionales que aplican los cuidados paliativos, ha apostillado.

En rueda de prensa, la consejera municipal de Cultura, Educación y Turismo, Sara Fernández, ha comentado que es un momento muy especial por el 225 aniversario del Teatro Principal esta temporada y se ha preparado una programación para celebrarlo «por todo lo alto» y ha calificado de «maravillosa» la respuesta del público por el éxito de taquilla.

«Es emocionante recibir a todo el elenco. Recibir en su casa a Rozalén, que cualquier día la adoptamos porque es queridísima, y a Luisa Gavasa, pues esta es su casa y siempre lo refrenda con ese cariño por su ciudad y, por supuesto, por este teatro», ha expresado.

Ha reconocido tener «muchas ganas de verla» a tenor de la respuesta del público en otras ciudades y por volver a recuperar el «espíritu, la esencia y la personalidad de Chavela Vargas», de la mano de las actrices que interpretan a las personas que la acompañaron durante el fin de su vida«. »Creo que es un merecido homenaje a Chavela", ha subrayado.

"homenaje a los cuidados paliativos"

El director-gerente del PMAEI, José María Turmo, ha manifestado que la obra «es un producto original por todos sus flancos» al tiempo que una «apuesta con ese punto de atrevimiento» que es desdoblar este papel de la Chavela veterana que da al alternativa a la Chavela joven y viceversa.

«Es un lujo tener a las dos y a Luisa Gavasa, que juega en casa», y a Rozalén, que «es otra de las grandes estrellas emergentes que ha caído absolutamente de pie en esta ciudad y en todas porque llena por todos sitios por los que va» y que en esta ocasión «es el mito» al ser la conexión musical con la cantante mexicana. También ha elogiado a la actriz Paula Porras, que es la Chavela joven, y que debuta en el teatro con esta obra.

La directora, Carolina Román, ha trasladado su agradecimiento por la respuesta del público y por poder participar en este 225 aniversario del Teatro Principal. «Viva el teatro», ha exclamado para añadir que «esto es una prueba de que, por más Inteligencia Artificial y cosas que vengan, el teatro siempre triunfa».

Carolina Román ha explicado que es una «propuesta valiente», según le comentan, pero para ella es una «propuesta de la inconsciencia más absoluta». Ha incidido en que «no es un musical al uso, es teatro pero donde hay música y donde la figura de Chavela, la gran protagonista, se desdobla en varias de ellas».

Más que narrar una historia, es una invitación a una experiencia emocional, sensorial, ha puntualizado para pedir a los espectadores a que «se pongan las gafas del corazón, que no pretendan entender desde la cabeza, en la cabeza estamos mucho tiempo, estaría bueno que bajemos a la tripa y que nos dediquemos un momentito a nosotros y simplemente a vivir la experiencia, que nos propone esta hoja de ruta que desde un lugar bastante humilde os proponemos».

Hasta ahora, solo se ha representado en Valladolid donde ha tenido una «respuesta maravillosa» al relatar que han tenido que agregar funciones, porque aunque es un teatro también de mucha capacidad con más de mil butacas «ha quedado mucha gente fuera». El aplauso del público fue unánime y de pie, ha rememorado. «Lo más bonito de Valladolid es que cuando salíamos a la calle tras terminar la función, por la puerta de atrás del teatro había más de cien personas siempre. Personalmente no lo he vivido nunca», ha apostillado.

"que el miedo no te paralice"

La actriz Luisa Gavasa ha dicho que actuar en el Teatro Principal «es volver a casa, a la casa del padre, de la madre, volver al Ebro, al Cierzo, a las jotas y a la infancia». Ha recordado que es el primer teatro que pisó y ha agregado: «espero que no sea la última vez, pero si aún así fuera, sería una de las experiencias más gozosas de mi vida venir a esta ciudad con esta función».

Para Gavasa ha sido «muy enriquecedor» trabajar con gente joven, porque en dos meses cumplirá 74 años y estar con una actriz que puede ser su nieta y «estar juntas y mirarnos y conectar y emocionarnos ha sido todo es un regalo». Asimismo, ha reconocido estar muy contenta por haberse atrevido, «de que el miedo no me haya paralizado, porque no puedes permitir que algo que te da miedo no hacerlo, y eso es lo que yo he hecho tirarme contra este miedo y abrazar a Chavela y estoy orgullosísima de mí, en ese sentido. El resto el público dirá».

Rozalén también ha admitido que actuar en esta obra es un «reto» en el que su papel es el «la intrusa». Durante los meses de preparación y ensayos ha dicho estar aprendiendo «mucho y quiero pensar que también estoy creciendo».

«Ojalá --ha exclamado-- que sintáis toda la emoción y la magia que tiene este teatro, porque está contado desde un punto muy tierno, que son los cuidados paliativos a una mujer que está a punto de irse a otra dimensión. Y ojalá que Chavela, desde donde esté, esté orgullosa de que la estemos honrando de esa manera».

Junto a Rozalén y Gavasa subirán al escenario Paula Iwasaki y Raquel Varela, quienes han formado parte de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, y Laura Porras, para quien es su primera experiencia teatral. Iwasaki da vida a la Chavela más joven, pero también más herida, mientras que Valera y Porras representarán a diferentes personajes que fueron relevantes en la vida de la cantante, como Frida Kahlo.