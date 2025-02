Moreno defiende la "figura política y trabajo" de Espadas y denuncia que desde el PSOE le han "machacado todos los días"

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, ha salido este jueves en defensa del ya exsecretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, a quien ha dedicado palabras de «consideración y respeto» por su «figura política» y «trabajo» al frente de los socialistas andaluces, al tiempo que ha sostenido que desde las filas de su propio partido le han estado «machacando todos los días».

Juanma Moreno ha dedicado estas palabras de elogio a Juan Espadas en el transcurso de la primera sesión de control al Gobierno andaluz que se celebra en el Pleno del Parlamento desde que la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, fuera proclamada como nueva secretaria general del PSOE-A en sustitución del también portavoz del PSOE en el Senado, quien el pasado 7 de enero anunció que renunciaba a optar a la reelección como líder de los socialistas andaluces en el marco del proceso congresual abierto en dicha federación del PSOE.

Al hilo de este relevo en la dirección del partido, quien se ha encargado este jueves de formular la pregunta del Grupo Socialista al presidente de la Junta en la sesión de control al Gobierno andaluz ha sido su portavoz, Ángeles Férriz, y ya no Juan Espadas, que no ha estado presente en su escaño mientras se sustanciaba ese debate.

Ángeles Férriz ha iniciado su intervención dedicando unas palabras de agradecimiento a Juan Espadas, de quien ha recordado que sigue siendo presidente del Grupo Socialista, por «la importante labor que ha desarrollado al frente del PSOE de Andalucía».

Férriz reivindica a espadas como "un servidor ejemplar"

La portavoz socialista ha reivindicado al exsecretario general del PSOE-A como «un servidor público ejemplar, que ha demostrado que las ideas que uno defiende siempre tienen que estar por encima de sus aspiraciones personales». «Por eso, en nombre de todo el Grupo Socialista, gracias, Juan Espadas», ha rematado Ángeles Férriz esas primeras palabras de reconocimiento al que fuera líder de los socialistas andaluces.

Juanma Moreno se ha querido adherir a ese reconocimiento en su turno de réplica a la portavoz socialista, con «palabras de consideración y respeto» hacia Juan Espadas, «hacia su figura política y su trabajo», y ha agregado que «tenía una actitud, un talante, una predisposición a llegar a acuerdos» y, «de hecho, hemos llegado a acuerdos a lo largo de los años en el que ha tenido la responsabilidad de ser secretario general», según ha valorado el presidente de la Junta antes de apostillar que «algunos acuerdos que ya estaban cerrados parece que ahora se van a romper como consecuencia del cambio en la dirección» del PSOE-A, algo que «lamentamos», según ha advertido.

El líder 'popular' ha querido así «realzar» la figura de Espadas y agradecer «los puntos de encuentro» alcanzados pese a que también han tenido «desavenencias, evidentemente, y puntos de discrepancia, como no puede ser de otra manera», ha precisado Juanma Moreno, quien en todo caso ha incidido en señalar que el último secretario general del PSOE-A «siempre» ha tenido «una actitud y un talante que espero, deseo y me gustaría confiar que no se perdiera en el Grupo Socialista en esta nueva etapa», ha rematado.

En su segundo turno, Ángeles Férriz ha agradecido «de corazón» las palabras que Moreno le ha dedicado a Espadas, pero ha animado al presidente de la Junta, aprovechando que este jueves está «tan empático», a que «le pidiera perdón por el daño que usted y su partido le han causado a él y a su familia durante todo este tiempo».

El presidente del PP-A ha afeado a la portavoz socialista ese mensaje, y le ha replicado que él «jamás» ha hablado «de la familia» de Espadas. Dicho esto, ha espetado a Férriz que «quien sí debería pedir perdón» al exsecretario general del PSOE-A «y a su familia son aquellos que desde el minuto uno han estado limitándole su capacidad de liderazgo y su propia proyección de ese proyecto». «Y no están sentados aquí» --ha continuado el presidente refiriéndose a la bancada del PP-A en el Parlamento andaluz--, sino que «están sentados ahí --señalando los escaños del Grupo Socialista-- y en Madrid».

A renglón seguido, Moreno ha comentado que le «parece muy feo» que a alguien como Espadas, que era alcalde «de una ciudad tan importante como Sevilla, le pidan una responsabilidad, un compromiso y un sacrificio, deje la alcaldía, se ponga y asuma esa responsabilidad --en alusión a la Secretaría General del PSOE-A--, y desde ese grupo --el parlamentario socialista-- y desde Madrid lo machaquéis todos los días». «Pero eso es un asunto vuestro, ustedes sabrán lo que hacen con ello», ha espetado Moreno a la portavoz del Grupo Socialista para concluir su comentario.