Por Andalucía acusa a Moreno de dejar "caer a quien no quiere firmar la corrupción" sin que "aquí pase nada"

La portavoz parlamentaria de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha acusado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de dejar «caer a quien no quiere firmar la corrupción» --en alusión al cese de la interventora general de la Administración-- sin que «aquí pase nada». «Cae quien no quiere firmar la corrupción, quien no quiere entrar en esa farsa porque ustedes lo que pretenden es corrupción con informes favorables y eso no puede ser».

Así se ha pronunciado Nieto este jueves en la sesión de control en el Parlamento andaluz al presidente Moreno, que ha replicado a la portavoz de Por Andalucía haciéndole saber que «no hay nadie en su entorno con alma progresista, nadie capaz de levantar la voz, alguien por el que vibre un pelín de andalucismo». En su turno de intervención, Inmaculada Nieto ha ironizado sobre el hecho de que «el único que ha sido capaz de mirarle a los ojos ojos y llevarle a su ánimo tomar una decisión política haya sido José Manuel Soto para que usted pagara con dinero de todos los andaluces sus disparatadas ocurrencias», con un contrato que Antifraude considera ahora que debe ser declarado nulo.

«Qué pena que no tenga usted a nadie en su entorno que le mire a los ojos y le lleve al ánimo que no se puede mantener en su cargo a una gerente del Servicio Andaluz de Salud imputada y cargarse a quien lo ha denunciado cumpliendo con el papel y la encomienda que tiene como alta funcionaria. Qué pena que nadie le haya mirado a los ojos y no le haya dicho que debía cesar de inmediato a un delegado que no se puede tomar a chufla las necesidades educativas que tienen muchos niños. Qué pena que no haya nadie en su entorno que le diga que no se puede hacer electoralismo ni politiqueo con la atención de menores migrantes y generar una polémica falsa por 17 millones de euros pasando olímpicamente de las necesidades de menores a los que usted tiene la obligación exclusiva de atender», ha argumentado Nieto.

El presidente autonómico ha usado el mismo recurso dialéctico y le ha replicado a la portavoz de Por Andalucía que es «una pena que nadie en su entorno le mire a los ojos y le diga que existe otra realidad. Que pena me da que no haya diversidad en su mirada. Qué pena me da que no sea capaz de mirar más allá de las fronteras y de la trinchera ideológica. ¿Es que no hay nadie en su entorno que sea capaz de decirle que hay personas que piensan de manera distinta y que ven las cosas de manera distinta? ¿No hay nadie en su entorno que se atreva a decirle, aunque usted sea la portavoz, que las cosas no se pueden llevar al extremo sin ningún tipo de rigor sobre asuntos que son muy importantes para el conjunto de la sociedad andaluza?», le ha espetado Juanma Moreno.

Igualmente, Inmaculada Nieto le ha reprochado a Moreno que durante «los seis años que lleva al frente de la Junta de Andalucía »montado en un autobombo y un publirreportaje, está sentado en frases muy simplonas que no se compadecen con la realidad. La primera que más repite es que Andalucía es lo primero. Pero si Andalucía estuviera por encima de su partido no habría tenido lugar que el decreto en el que estaban los dineros que necesitan los ayuntamientos o los 2.200 millones de euros de las entregas a cuenta al Gobierno autonómico se hubiese malogrado por el voto contrario del Partido Popular y con él de los diputados andaluces que están allí al dictado de sus órdenes como presidente de su partido en Andalucía".

En la misma línea, la portavoz de Por Andalucía ha lamentado «otra de las frases muy traídas a la conversación pública: el dinero donde mejor está es en los bolsillos de los andaluces. Pero, ¿en los bolsillos de quién, señor Moreno? ¿En los de esos pensionistas de los que le hablaba o en los bolsillos quizás de esas grandes multinacionales que se han beneficiado de los contratos que de manera ilegal su Gobierno les ha adjudicado?».

Por último, Juanma Moreno ha afeado a Por Andalucía que por ser «fiel y obediente» a Sánchez y a Yolanda Díaz no haya «autocrítica». «¿No le parece razonable que para que su discurso tenga coherencia y tenga credibilidad debería de empezar por un atisbo de autocrítica y por un atisbo de reivindicación sobre los intereses de los andaluces a quienes son sus compañeros y a quienes conforman su Gobierno? Creo que debería de empezar por ahí».