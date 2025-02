El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, se retira de la carrera electoral interna a la presidencia de la formación jeltzale y deja vía libre al portavoz jeltzale en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban. Pese a haber sido el candidato más apoyado en la primera vuelta de las elecciones internas, asegura que, «por muy bien y civilizadamente» que se quiera hacer el proceso, con dos candidaturas «enfrentadas, el riesgo de división en el seno del partido sería alto y una irresponsabilidad».

Ortuzar ha anunciado este jueves su renuncia a postularse a la reelección para seguir al frente del partido en una carta a la militancia difundida en sus redes sociales, en la que afirma que no pasará a la segunda vuelta del proceso electoral interno para optar a la presidencia de la formación jeltzale. «Es una decisión largamente meditada», asevera.

El todavía presidente del EBB se refiere a su anterior misiva a los afiliados del pasado 18 de enero, en la que se puso a disposición de las bases «para lo que estas quisieran», con lo que se abría a repetir en el cargo si así lo decidían las bases.

En ese escrito, ya mencionaba que había visto en el seno del partido «dos pulsiones diferentes respecto de cuál debía ser el alcance de la renovación interna: quienes propugnaban una renovación total, incluida la figura del presidente del EBB, y quienes optaban por mantenerla para dar tiempo a que los cambios habidos hasta ahora se consolidaran».

A su juicio, los datos que han salido de las votaciones de las organizaciones municipales «ofrecen una fotografía que refleja perfectamente esta situación», en referencia a los datos estimados, que si bien no son oficiales, pero que apuntaban a que Andoni Ortuzar habría logrado el apoyo de 110 batzokis, Aitor Esteban 70 y 30 el guipuzcoano Markel Olano.

Respaldo mayoritario

Por ello, Ortuzar agradece a la afiliación que le haya respaldado «mayoritariamente como su candidato preferido, obteniendo tantos apoyos como la suma del resto de propuestas juntas». Sin embargo, considera que «también ha quedado patente que hay una parte menor pero significativa» de la militancia «que promueve el cambio».

«Cuando el pasado sábado 18 de enero hacía pública la mencionada carta, mi decisión se producía tras un largo y contrastado debate interno sobre cuál era la mejor opción para el futuro inmediato del partido. Contra mi posición de partida inicial, favorable al cambio, me convencieron y me convencí de que debía ofrecerme para seguir un mandato más, si la militancia así lo quería», ha apuntado.

No obstante, «vistos los resultados, y visto también el desarrollo de esta primera vuelta», cree que debe reconsiderar su posición y volver a su «primera convicción íntima, que era la de que debía dejar paso a la renovación».

«Habéis sido muchas y muchos los que estos días me habéis mostrado vuestra adhesión personal y animado vivamente a que siga adelante. Quiero agradeceros vuestro apoyo a quienes habéis confiado en mí y me habéis propuesto en primera vuelta para ser presidente del EBB, pero espero y os pido que entendáis mi decisión. Debo pensar ante todo en el partido y su futuro», ha añadido.

La candidatura de esteban

Aunque sin nombrarle, se refiere a Aitor Esteban, para afirmar que «ha surgido otra candidatura con la suficiente ambición para asumir la presidencia del EBB». «Por muy bien y civilizadamente que queramos hacer un proceso de segunda vuelta con dos candidaturas enfrentadas, el riesgo de división en el seno del partido sería alto y una irresponsabilidad», ha indicado.

Por ello, subraya que «es momento de unidad», y es lo que considera que debe promover él ahora. «Exhorto a la militancia que participe ahora con más ahínco que en la primera fase para que de las votaciones salga un EBB cohesionado y fuerte, capaz de asumir la importante misión que debe desarrollar en los próximos años», ha emplazado.

También se dirige a los nuevos dirigentes que saldrán elegidos en el proceso interno, que culminará en la Asamblea General del 29 y 30 de marzo de 2025 en San Sebastián-Donostia: «a la nueva presidencia y a las nuevas y a los nuevos burukides les deseo mucho acierto y suerte para que su gestión sea exitosa y puedan mantener al partido en las altas cotas de representación institucional que ahora tenemos o incluso superarlas. Siempre tendrán toda mi ayuda y apoyo en esa misión», ha manifestado.

Tras resaltar que ha sido «un grandísimo honor» haber sido, «primero, presidente del BBB (Ejecutiva vizcaína) durante cinco años y, posteriormente, presidir estos doce últimos años el EBB (la dirección nacional)».

«No me corresponde a mí valorar el desempeño en esta misión durante estos más de 17 complicados años, pero sí expresaros que lo he hecho lo mejor posible y con la dedicación más plena que he podido. Y que he sido feliz siendo lo que he sido, y que me he sentido y me siento muy querido por vosotras y vosotros, por las y los alderdikides de este gran partido que es EAJ-PNV. Os devuelvo el aplauso con el que siempre me habéis mostrado vuestro apoyo y cariño en Alderdi Egunak, Aberri Egunak y en los cientos de mítines en los que nos hemos juntado», concluye.