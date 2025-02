El servicio de asesoramiento jurídico gratuito para ciudadanos afectados por la ocupación ilegal de viviendas ha atendido 404 asuntos en 4 años, desde que se abriera en enero de 2021, de los que 86 se han dado en 2024, que supone un incremento de los casos del 59 por ciento respecto al año anterior.

Esta asesoría es fruto del convenio que firmaron el Ayuntamiento de Zaragoza y el Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza (REICAZ) y que se pone en funcionamiento con el objetivo de orientar a quienes sufren este problema en la ciudad.

El consejero municipal de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, Víctor Serrano, ha destacado que este convenio «goza de buena salud» y revela que la «ocupación ilegal sigue siendo una materia que preocupa a los vecinos y también al Ayuntamiento».

En estos 4 años de funcionamiento, el 21 por ciento de los casos atendidos se han dado en el último año. Por distritos, el ranquin de incidencias en 2024 lo encabeza Delicias, con 17 casos, el 19,8% del total. Le siguen el Casco Histórico, con 14 casos, el 17,4% de las atenciones del año pasado; y Torrero-La Paz, con 8 casos, lo que supone el 9,3%.

Desglose

En total, la situación se extiende a 15 distritos y barrios rurales de la capital aragonesa, y el 55% de las consultas han iniciado un procedimiento judicial, mientras que otro 46% está en proceso para comenzarlo.

Además, se ha detectado en este último año que el 5,8% de las ocupaciones tenían una situación de vulnerabilidad social, de la que siempre se ha dado conocimiento a los Servicios Sociales del Ayuntamiento para su intervención.

Asimismo, de las 86 nuevas consultas, el 78% son propietarios de viviendas ocupadas, el 16% comunidades de propietarios y el 6% restante eran vecinos que sufrían problemas derivados de ocupación en sus inmuebles aledaños u otros casos. Durante los meses de verano es cuando más casos se registran. En 2024, en concreto, han sido junio y julio, con 13 y 12 consultas, respectivamente, los meses más complicados en este aspecto.

«La ocupación es un problema que se mantiene y crece en el último año», ha recordado Víctor Serrano, apuntando que se han recibido casos desde 15 distritos o barrios rurales, «lo que indica la extensión de este problema, que afecta a todos los barrios y es especialmente dura para los vecinos más vulnerables o con rentas más bajas, que pueden encontrarse indefensos ante una situación de estas características».

«En estos años, hemos revertido el trato de favor que los ocupantes ilegales de vivienda llegaron a tener en gobiernos anteriores a 2019 y hemos trabajado conscientes de la protección y el asesoramiento que debe prestar este ayuntamiento a nuestros vecinos», ha especificado Serrano.

Datos de cuatro años

Según los datos acumulados en estos cuatro años, en 2021 se han atendido 191 casos, en 2022 se sitúa en 73, en 2023 baja a 54 y en 2024 ha subido exponencialmente hasta 86 casos.

En total se ha atendido a 285 propietarios, 80 comunidades de propietarios, 38 vecinos particulares y otros 11 casos sin determinar.

Por distritos es el Casco Histórico, con 81 casos, el más afectado, seguido de Delicias (70), Torrero-La Paz (28), Las Fuentes (27), Oliver Valdefierro (24) y San José (20). Si bien la problemática también afecta a Actur-Rey Fernando, Centro, Distrito Sur, Arrabal, La Almozara, Miralbueno, Santa Isabel, Universidad y los barrios rurales de la capital.

Acierto

Víctor Serrano ha subrayado que este convenio es un «acierto» porque atiende a personas que, desde un punto de vista no solamente económico, sino social, «tienen más difícil» el acceso a un abogado porque no tienen un abogado de referencia o porque no tienen capacidad económica o porque nunca se han visto en un problema que requiera de una asistencia jurídica.

«Creo que acertamos también cuando señalamos que este era un problema que donde tenía mayor impacto social era en los barrios tradicionales de la ciudad y, sobre todo, en aquellos barrios de una menor renta per cápita».

Y otro acierto es porque se manda un mensaje como ciudad de que «Zaragoza no es una ciudad amable con el que, de manera ilegal e ilegítima, quiera ocupar una vivienda conculcando los derechos de los propietarios, de las comunidades de propietarios o, en muchas ocasiones, también alterando la paz y la convivencia de los vecinos».

A su parecer, este convenio no solo ha cumplido con esos objetivos, sino que ha servido para «concienciar» a los zaragozanos, incluso a las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, y la propia Policía Local, de que «la ocupación es un problema real que altera económicamente y emocionalmente la vida de muchos propietarios y comunidades de propietarios y el normal desarrollo de la ciudad».

Por culpa de la ocupación ilegal, por ejemplo, ha dicho que los ayuntamientos tienen más problemas, cada vez, en los programas de captación de vivienda vacía. Hay muchos propietarios de viviendas «no los grandes tenedores», sino los ciudadanos que tienen una segunda vivienda, «fruto del ahorro, del esfuerzo y del trabajo de toda una vida, que tienen miedo, dada determinada situación legal o dada determinada situación de colapso, a que su vivienda quede ocupada o a que se produzca una inquiocupación».

Por ello, ha calificado este convenio «de bueno para la ciudad» y ha indicado que en el presupuestos de 2025 y sucesivos «este convenio va a seguir en vigor». Lo ha justificado al argumentar que «si no fuera por el papel que desempeña desde el coordinador hasta todos los letrados que asesoran con el excelente nivel que tienen los abogados de Zaragoza, no tendríamos estas cifras que demuestran que cada vez más vecinos de Zaragoza confían en el buen asesoramiento de los abogados de Zaragoza».

Nueva edición de la guía ciudadana

Para completar y facilitar la información, el REICAZ y el Ayuntamiento de Zaragoza tienen a disposición de todos los ciudadanos la «Guía jurídica para los afectados por la ocupación ilegal», que a finales de este 2024 se reeditó para facilitar la información relativa a cuestiones como qué es la ocupación ilegal, en qué consiste el servicio de asistencia, a quién va dirigido, los protocolos de actuación basados en la legislación actual, el coste y tiempo de los procedimientos, o cómo realizar las denuncias pertinentes.

Este nuevo documento ha sido repartido por el Ayuntamiento de Zaragoza en Centros Cívicos de la ciudad y en otros equipamientos municipales con la intención de dar a conocer esta asesoría legal gratuita entre los zaragozanos.

La atención del Servicio de Asistencia Jurídica a Afectados por la Ocupación Ilegal de Inmuebles se realiza directamente a través del teléfono 650 662 430, que funciona en horario de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, de lunes a viernes, así como mediante correo electrónico consultasocupacionilegal@reicaz.es disponible las 24 horas del día.