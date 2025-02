El secretario general del PSOE de Granada, Pepe Entrena, ha remitido este jueves una carta al conjunto de la militancia socialista en la provincia para compartir su decisión de no optar a la reelección en la Secretaría General de la formación en el congreso provincial que habrá de celebrarse tras el regional en el que, los próximos 22 y 23 de febrero en Armilla, en el área metropolitana granadina, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, se hará con el liderazgo del partido en la comunidad autónoma.

De cara al congreso ordinario provincial que se celebrará a finales de marzo, Entrena, en esta misiva, consultada por Europa Press, señala que «no ha sido una decisión fácil porque liderar este partido en la provincia ha sido el mayor honor» de su vida política.

Sin embargo «desde hace tiempo, tenía claro que este era el momento de dar paso a una nueva dirección política», indica el senador socialista, que fue presidente de la Diputación de Granada durante dos mandatos municipales, desde 2015 hasta 2023.

«Lo hago con la tranquilidad de saber que nuestra formación está preparada para afrontar este gran reto», ha señalado el dirigente socialista, que accedía a la Secretaría General del PSOE de Granada en 2017.

Ha aseverado que, «desde el primer día», ha sentido «el inmenso privilegio de representar a una militancia comprometida, luchadora y con un profundo sentido de los valores» que inspiran al PSOE.

«Juntos y juntas hemos trabajado incansablemente para hacer del PSOE una gran fuerza política en Granada, Andalucía y en España y para que la ciudadanía pueda tener una vida digna», ha indicado, apuntando a que, «a lo largo de estos años intensos», ha podido compartir con la militancia «victorias y también momentos difíciles».

«Seguramente no he sido perfecto y he podido cometer errores, pero cada paso que he dado lo he hecho con la firme convicción de servir a este partido», ha afirmado, añadiendo que no ha habido «mayor satisfacción que haber dedicado» su actividad «orgánica --y también institucional al frente de la Diputación-- a diseñar y fortalecer» el proyecto socialista, a defender los intereses de esta tierra, a frenar el avance de las políticas de retrocesos de las derechas« y »los servicios públicos, las infraestructuras y todas las medidas sociales impulsadas" por el Gobierno de Pedro Sánchez.

«Creo profundamente en los ciclos de renovación y estoy convencido de que este es el momento del cambio en la secretaría general», confiando «en que este relevo se produzca en un ambiente de ilusión y desde la unidad que vivimos y que debemos preservar con responsabilidad y generosidad con el compromiso colectivo demostrado en los momentos determinantes».

Ha señalado también que el PSOE tiene por delante «retos importantes» por lo que debe prepararse «con fuerza para los próximos ciclos electorales para recuperar la Junta, la Diputación y el gobierno de más municipios aún».

«Para todo esto, Granada necesita un PSOE fuerte y cohesionado, y sé que así seguirá siendo con el equipo de hombres y de mujeres que salga elegido del congreso», ha señalado, indicando que seguirá al servicio del partido «como siempre, como militante y como senador, con el mismo compromiso y pasión» con que llegó.

Con el proceso congresual provincial, cuyo calendario aún no se ha activado, en el horizonte próximo, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, indicó este pasado martes que «siempre» va a estar «a disposición» de su partido al ser preguntado por los periodistas en una visita institucional en Atarfe, en el área metropolitana de Granada, por una posible presentación de precandidatura por su parte para liderar el partido en la provincia.

También este pasado lunes anunciaba que tiene previsto presentar precandidatura Rosario Cantón, exconcejala en el Ayuntamiento de Salar, en el Poniente de Granada, funcionaria de la Junta de Andalucía y actual jefa del Departamento de Inspección Ambiental.