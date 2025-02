Agentes de la Guardia Civil, en el marco de la 'Operación Hábitat Bosque', han detenido a tres personas rumanas especializadas en la comisión de delitos de robo con fuerza en el interior de diferentes viviendas de la Comunidad de Madrid, ha informado este jueves el delegado del Gobierno, Francisco Martín, y las autoridades de la Comandancia de Madrid.

La investigación comenzó a mediados del mes de noviembre de 2024, tras la comisión de dos robos con fuerza en viviendas de la localidad de Boadilla del Monte denunciados por los respectivos propietarios.

Posteriormente, fruto de la investigación desarrollada, se han esclarecido hechos delictivos perpetrados en viviendas ubicadas en las localidades madrileñas de Boadilla del Monte, Villaviciosa de Odón, Villanueva de la Canada, Sevilla la Nueva, Chapinería, Valdemorillo, Navalagamella, Valdetorres del Jarama, Paracuellos del Jarama y Valdeolmos-Alalpardo.

'modus operandi'

Los agentes seleccionaban en primera instancia las viviendas unifamiliares donde cometerían los robos, siempre durante el atardecer, acudiendo en vehículo para introducir lo sustraído y huir rápidamente del lugar.

Una vez comprobado que no hubiera nadie en el interior y mediante escalo o cortando la valla metálica del cerramiento perimetral de los chalets, accedían al interior de los mismos forzando las puertas o las ventanas de las plantas bajas. Ya en el interior, desvalijaban todo tipo de enseres de gran valor y de fácil venta como son las joyas y relojes, asía como dinero en metálico.

Los guardias civil que estas personas desarrollaban una gran actividad delictiva, llegando a cometer de cuatro o cinco robos diarios. Al final de enero de este ano, los tres varones fueron detenidos tras la realización de varios registros en las localidades de Arganda del Rey y Mejorada del Campo, logrando recuperar numerosas joyas, bolsos de primeras marcas, perfumes y unos 9.000 euros en metálico.

Además, se ha intervenido el vehículo utilizado para la comisión de los hechos delictivos, diferentes herramientas empleadas para la entrada a las viviendas, así como un arma de fuego corta y cartuchería. A los tres detenidos se les imputan delitos de robo con fuerza, pertenencia a grupo criminal y tenencia ilícita de armas, ingresando en prisión tras el decreto del Juez competente.

La investigación esta encuadrada en el marco del 'Plan Habitat', desarrollado por la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid y que engloba todos los operativos contra el robo en viviendas, tanto los de carácter preventivo, realizados por las unidades de Seguridad Ciudadana, como los de investigación, realizados por las unidades especializadas en este ámbito.

Este plan, según ha destacado el delegado del Gobierno, ha permitido a lo largo de 2024 desmantelar once grupos de carácter itinerante que estaban especializados en robos en viviendas, donde los agentes lograron detener un total de 45 personas.

«Madrid no es una región segura. Madrid no es una región para delinquir. Los datos del Balance de Criminalidad reflejan que no solo se reduce la criminalidad, sino que se incrementa la eficacia policial. Tanto detenidos como esclarecidos están aumentando. Por eso quiero agradecer el fantásico trabajo y poner en valor el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad», ha indicado.