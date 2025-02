El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha recibido ya una primera quincena de alegaciones al Plan Reside --el plazo de información pública finaliza este viernes-- y ha insistido en que el planteamiento por anillos firmado por Más Madrid en el gobierno ha quedado «antiguo», para pasar a defender su modelo de dos zonas para la ciudad.

«Vamos en la buena línea», ha manifestado desde la Casa de la Villa, donde ha presentado la página web de los trabajos del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Esa buena línea pasa por «ordenar esta oferta turística que es absolutamente imprescindible porque uno de cada tres turistas que duerme hoy en Madrid lo hace en una vivienda turística».

El Plan Reside busca «restringir la ubicación de estas viviendas a lo largo de toda la ciudad, no solo en el ámbito del centro», en aras de la convivencia. «Creemos que debe haber edificios exclusivos de ámbito terciario (los pisos turísticos) para que ese conflicto de convivencia no se cruce», ha alegado.

Carabante ha explicado que el modelo de anillos en la ciudad que diseñó Más Madrid en el gobierno se ha quedado «antiguo», motivo por el que el área ha apostado por «crear dos zonas, una en el centro de la ciudad, donde se permite una cuestión que no se permite en el resto, que es la transitoriedad de 15 años (como máximo para los pisos turísticos y vinculado a un proceso de rehabilitación) en edificios del ámbito residencial».

El Plan Reside no permitirá en la almendra central que haya pisos turísticos dispersos en comunidades de propietarios, ni siquiera en planta baja y primera, mientras que en edificios que no sean de uso residencial se admiten los pisos turísticos sin limitaciones. En cuanto al comercio, no se permitirá la transformación de locales comerciales en pisos turísticos, pero sí se pueden convertir locales en viviendas siempre que sea en ejes no comerciales.

Fuera de la almendra central se permitirán las viviendas de uso turístico dispersas en comunidades de propietarios en cualquier planta siempre que puedan disponer de un acceso independiente.