Francisco Reyes no se presentará a la reelección como secretario general del PSOE de Jaén si constata que existe un «clima de unidad» dentro de la agrupación provincial de cara al congreso que ésta celebrará el último fin de semana del próximo mes de marzo o el primero de abril, y desde la premisa de que «es el momento de abordar un relevo en la secretaría provincial» del PSOE jiennense.

Así lo ha trasladado el también presidente de la Diputación de Jaén en unas declaraciones a la cadena 7 TV Andalucía, recogidas por Europa Press, en las que ha detallado que el PSOE de Jaén convocará su próximo congreso provincial este próximo sábado, 8 de febrero, en el marco de una reunión extraordinaria de su Comité Provincial programada para ese día.

Francisco Reyes ha explicado que, de cara a ese cónclave de la próxima primavera, está «hablando con los compañeros» de partido, «viendo qué aspiraciones pueden tener unas y otras personas», y desde la idea de que «es el momento de abordar un relevo en la secretaría provincial del PSOE de Jaén».

No obstante, ha apostillado que «todo va a depender de lo que suceda en las próximas semanas», y se ha comprometido a «trabajar para que la provincia de Jaén siga siendo un referente del PSOE de Andalucía, con un PSOE provincial unido en torno al líder que elijamos en el PSOE de la provincia».

«Según se desarrollen los acontecimientos durante las próximas semanas, tomaré la decisión de no presentarme a la reelección como secretario general», ha anunciado Francisco Reyes antes de agregar que el PSOE de Jaén cuenta con «un gran banquillo» de «gente preparada, con experiencia y compromiso, que lo ha demostrado a lo largo de su trayectoria política».

A la pregunta concreta de si se va a presentar o no a la reelección como secretario provincial del PSOE de Jaén --responsabilidad que ostenta desde el año 2010--, Reyes ha respondido que va a «trabajar para ver si hay ese clima de tranquilidad, consenso y unidad» en una agrupación como la socialista jiennense, «caracterizada por nuestra unidad, consenso y proyecto político».

«Si esas circunstancias se dan, que estoy convencido de que seremos capaces de conseguirlo, no me presentaré a la Secretaría General del PSOE de Jaén», ha remachado Francisco Reyes, quien, no obstante, ha aclarado que, al margen de lo que finalmente decida en clave orgánica, su intención es agotar su mandato como presidente de la Diputación Provincial, que abarca hasta el año 2027.

En esa línea, ha defendido que «hay un proyecto que está iniciado», y que «es la hora de Jaén», y la Diputación provincial «está jugando un papel fundamental en este momento como interlocutor con el Gobierno de España para proyectos en todos los municipios de la provincia».