CSIF denuncia que el almacén y taller de Bomberos de la Comunidad está "al borde del cierre por falta de espacio"

CSIF Bomberos de la Unión Autonómica de Madrid ha denunciado este lunes que, si no se actúa con urgencia, el almacén y taller de Bomberos de la Comunidad de Madrid ubicado en Las Rozas «está al borde del cierre por falta de espacio y precariedad», por lo que si se cierra «se pondrá en grave riesgo la operatividad del Cuerpo».

«La situación llega a ser tan caótica que se acumulan en carros de la compra de un supermercado cercano las herramientas para reparar. Por no hablar de las oficinas improvisadas en la planta -1 de la Unidad Médica de Bomberos, teniendo que bloquear la puerta con estanterías para que las personas no autorizadas no puedan acceder al local donde se encuentra la medicación y material delicado», señala en un comunicado.

Sin ir más lejos, el sindicato ha denunciado que anoche el taller sufrió un robo de material sin guardar a través de un butrón en la verja que rodea el recinto. «Este robo se suma al de hace unos meses, cuando desaparecieron cuatro motosierras», apuntan.

CSIF recuerda a la Administración autonómica que estas instalaciones son las mismas que hace 28 años, cuando en el Cuerpo de Bomberos apenas había 700 personas y se contaba con seis parques de bomberos menos, «algo que hace evidente la falta de inversión por parte de la Comunidad de Madrid».

Ya en agosto del pasado año, la central sindical alertó de la «imposibilidad» de gestionar adecuadamente los residuos recogidos en los siniestros y la «falta de espacio» para reparar los vehículos de emergencia.

Tras estas quejas, el director general se comprometió a unas nuevas instalaciones, pero, «como siempre, todo ha quedado en promesas incumplidas».

«Nos gustaría saber qué respuesta van a dar si Inspección de Trabajo determina el cierre del almacén de Bomberos y el taller. Está claro que si no se toman medidas, el cierre será inminente. De no actuar de inmediato, el colapso de las instalaciones será inevitable y el cierre del almacén y taller se convertirá en una realidad. Esto supondría la privatización del servicio público con la excusa de su deterioro, algo que no vamos a tolerar y vamos a denunciar», apunta CSIF.

El último informe del Departamento de Salud Laboral del sindicato, tras una inspección realizada hace más de cuatro meses, confirma que las condiciones «son críticas y no cumplen la normativa vigente». Entre otros problemas, han detectado que no hay baños femeninos, los despachos se encuentran en espacios sin luz natural ni ventilación, hay instalaciones provisionales en casetas en altillos dentro del taller y se acumula material en pasillos y carros de la compra de un hipermercado cercano.

Por todo ello, CSIF Bomberos exige la puesta en marcha inmediata de un nuevo almacén y taller que garantice «condiciones dignas y seguras» para los profesionales. «No podemos permitir que la inacción de la administración ponga en peligro un servicio esencial. La construcción de un nuevo almacén es urgente y necesaria», concluyen.