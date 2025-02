Junts avisa al PSOE de que en la reducción de jornada priorizará la realidad de las pymes catalanas

El portavoz de Junts, Josep Rius, ha asegurado este lunes que están dispuestos a hablar con el PSOE sobre el decreto de reducción de la jornada laboral pero que la prioridad de su partido será que su contenido se adecue «a la realidad del tejido económico catalán, donde la mayoría de empresas son pequeñas y medianas».

«Lo primero que se debe hacer es sentarse y negociar. Cualquier medida o iniciativa que se haga desde el Estado, lo abordaremos desde la óptica estrictamente catalana, que no es de grandes corporaciones y empresas, sino de pymes», ha concretado en rueda de prensa.

En caso de que haya negociaciones entre ambas formaciones, Rius ha apuntado que harán «contrapropuestas» para defender la realidad empresarial catalana, sin dar más detalles.

A la espera de que el Consejo de Ministros pueda aprobar este martes el decreto, ha explicado que, hasta ahora, no ha habido ninguna reunión entre el Gobierno y Junts para abordar su contenido.

Así, ha lamentado que los socialistas no se hayan preocupado de conocer la posición de su partido y avisado de que si quieren contar con su apoyo «deberán negociar con Junts».

«Esperamos que el Gobierno haya entendido que no cuenta con esta mayoría para aprobarlo. En Junts no nos funcionan ni presiones ni pancartas. No vamos a hacer amigos ni apuntalar a a nadie, sino a defender los intereses de Catalunya»,

Diferencias psoe-sumar

También ha advertido de que las diferencias públicas exhibidas por el PSOE y Sumar sobre el contenido del decreto hacen prever que será una negociación «complicada», y ha aprovechado para preguntarles si ya existe un consenso interno de ambas formaciones.

El portavoz de Junts también ha criticado que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, anunciara una inversión 18.500 millones de euros hasta 2030 para recuperar el liderazgo económico de Catalunya porque «no explicó ni cuándo, ni cómo ni dónde piensa llevar a cabo estas inversiones».

«El Govern de Illa vende humo detrás de una normalidad institucional ficticia que no existe. Ni tan siquiera tiene Presupuestos», ha señalado Rius, tras reprochar también al presidente catalán que no hablara financiación, entre otras cuestiones.