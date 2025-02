El concejal de Fallas y presidente de la Junta Central Fallera, Santiago Ballester, ha anunciado que los castillos de fuegos artificiales de los días 16 y 17 de marzo se dispararán por primera vez sobre plataformas móviles desde el puente de Montolivete, «un método pionero a nivel nacional y que se llevará a cabo desde València, la capital de la pólvora».

Así lo ha subrayado Ballester, este lunes, en atención a los medios, desde el tramo del Paseo de la Alameda colindante con Avenida de Francia, emplazamiento donde se montarán los castillos sobre las plataformas llamadas «góndolas», instaladas en unos camiones, que se llevarán desde la Alameda al puente, donde se retirará la cabeza tractora antes de los espectáculos pirotécnicos. En concreto serán cuatro plataformas de 15 toneladas y una extensible de 30.

El edil ha presentado el novedoso proyecto acompañado por representantes de la Guardia Civil, la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos de València y profesionales de las pirotecnias Vulcano y Tamarit.

Mediante el montaje en las góndolas, «luego únicamente hay que desplazarlas al puente de Montolivete, que es donde se dispararán, se retirará lo que es la cabeza del camión y una vez disparado volverá la cabeza, cargará la plataforma y así el tráfico quedará totalmente liberado», ha detallado Ballester.

De esta forma, el método permite que el puente de Montolivete «esté abierto al tráfico rodado justo hasta la hora del disparo del castillo, que será cuando la Policía calcule el tiempo necesario para desplazar estas plataformas hasta uno de los viales de sentido del puente, y será ese momento el del corte».

Una vez disparado, «se retirarán las plataformas y volverá lo que es el tráfico a la normalidad», ha indicado. Así que «existirá menos afección a la movilidad en unas fechas señaladas», ha apuntado.

Informes sobre la carga

Asimismo, Ballester ha precisado que se pedirán informes sobre la carga en infraestructuras para que «se confirme que el puente, efectivamente por el tráfico que tiene, soporta la carga, así que se realizarán todos los requerimientos que sean necesarios» y ha destacado que «se han hecho las pruebas suficientes y los camiones, por supuesto, aguantan la cantidad de pólvora que se va a disparar», que asciende a entre 800 y 900 kilogramos entre todas las plataformas.

No obstante, no será así el disparo de la Nit del Foc que, «debido a una carga de pólvora mayor, sí que se disparará sobre suelo y se cortará el puente de Montolivete en un sentido, porque es necesario», ha señalado. «Pero los días 16 y 17 vamos a liberar una presión de tráfico muy importante», ha incidido. El tráfico de dichas fechas se cortará «durante el tiempo que estimen oportuno los agentes, pero no va a estar cortado dos días, simplemente en el momento del disparo», ha aclarado.

Como el montaje se realizará en el Paseo de la Alameda, este tramo quedará cortado los días 16 Y 17. «Como los años anteriores, estará cortado, ya que se montará aquí. Una vez acaben los pirotécnicos, que dispararán vía radio, es decir, ya no hará falta todo el cableado necesario, de forma que será muy cómodo, se llevarán las plataformas a lo que es el sentido del puente que corta hacia Alameda», ha especificado.

«En Europa sí que se han disparado castillos con este método, por ejemplo en Luxemburgo, pero en España todavía no. Hemos creído oportuno, al recoger todas las inquietudes que tenía la Policía Local, de sacar el proyecto adelante y, después de casi un año trabajando, al final ha llegado a buen término», ha ensalzado.

Además, el presidente de JCF ha recalcado que el puente de Montolivete «es el sitio idóneo por la vistosidad, ya que uno de los motivos por los que se traslada allí es por la visibilidad que la gente ganará para el disfrute del espectáculo, al que se le añade una mejor distribución de la gran afluencia de gente».

Desplazamiento "fácil, rápido y ágil"

Por su parte, el representante de Pirotecnia Vulcano, Juanjo Soler, ha explicado durante la demostración del montaje que la colocación de los artificios es «muy similar a la que se hace de manera tradicional en el suelo, con la particularidad de que se están haciendo desde plataformas que permitirán trasladarlo de una manera fácil, rápida y ágil al puente Montolivete». Desde que empieza la maniobra hasta que se ubica en la zona del disparo puede pasar una hora.

«Las plataformas dan la máxima seguridad porque van a estar reforzadas con sacos terreros y también con cinchas y, después de un análisis, tanto por parte de Pirotecnia Tamarit como por nuestra parte, hemos visto que es el sistema más adecuado de poder llevar a cabo el disparo del espectáculo», ha apostillado.

En concreto, ha detallado que comprobaron que las plataformas suministradas «reúnen las condiciones de seguridad, que lo primero es que sean rígidas, que no tengan amortiguación para evitar que con las carcasas puedan sufrir algún daño y que los kilos de pólvora caben».

Por otro lado, el representante de Pirotecnia Tamarit, Daniel Tamarit, ha expuesto que se ha hecho un estudio a nivel documental, con planos, para cerciorar cuál es la distribución correcta de la herramienta, con la que han comprobado que «tiene total seguridad y garantía para poder hacerse el disparo».

«Lo que nos obliga es a tener un trabajo extra o una complicación un poco extra al no trabajar en el suelo. El único hándicap es el espacio de los preparativos. Pero lo que nos permite es que el puente no se tenga que cortar hasta unas horas previas», ha señalado.

El espectáculo estará milimetrado también por los bomberos para que las distancias de seguridad y todos los parámetros que exige la I Instrucción Técnica Complementaria (ITC) se cumplan. «Tanto Tamarit como nosotros llevaremos a cabo un diseño diferente adaptándonos al espacio que las plataformas nos permiten», ha concluido Soler.