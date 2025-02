El vicesecretario general de Comunicación de ERC, Isaac Albert, ha reclamado al Govern de Salvador Illa «exigencia y ambición» de cara a las reuniones bilaterales con el Gobierno central que se celebrarán en febrero.

«Nos preocupa que en el plan de gobierno que presentó Illa no se mostraba esta ambición que necesita el país, y ante estas reuniones bilaterales reclamamos al Govern que esté a la altura del país que representa», ha afirmado este lunes en rueda de prensa.

En concreto, el dirigente republicano se ha referido a la reunión del 17 de febrero de la comisión de Infraestructuras, a la bilateral Estado-Generalitat del 24 de febrero, al Consejo de Política Fiscal y Financiera del 26 de febrero y a la comisión de Asuntos Económicos y Fiscales del 28 de febrero.

Albert ha afirmado que en estas reuniones se tendrán que concretar los acuerdos que ERC firmó con los socialistas sobre financiación singular, Rodalies, la quita de la deuda del Fondo de Liquidación Autonómica (FLA) y el traspaso de la gestión por parte de los Mossos d'Esquadra de los puertos y aeropuertos catalanes.

«No permitiremos que se rebajen ninguno de los avances» acordados, ha señalado Albert, que ha añadido que estarán atentos a la información que salga de las reuniones entre el Ejecutivo central y el catalán.

Negociaciones presupuestarias

Preguntado por si negociarán los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en función del resultado de las bilaterales, ha respondido que no están «en fase de hacer checklist» de los acuerdos que han firmado, y ha asegurado que no llegarán a nuevos pactos si no se han cumplido los anteriores.

«La exigencia es igual en Catalunya y en Madrid, en el Parlament y en el Congreso. Si quieren una legislatura fructífera tienen que hacer que los acuerdos se vayan cumpliendo», ha advertido Albert.

También ha explicado que negociarán «carpeta a carpeta» las ampliaciones de crédito de la Generalitat tras la prórroga presupuestaria, y ha detallado que tienen conversaciones habituales con el Govern de Illa, así como reuniones fluidas y periódicas, textualmente.

Ayuso y financiación

Preguntado por las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha asegurado que la financiación singular perjudicaría a los madrileños, el dirigente republicano ha respondido que si Ayuso está en contra de la financiación singular, «seguramente es buena para Catalunya».

Ha criticado que, en la conferencia del viernes, Illa tuviera la «obsesión de hacer que Catalunya supere a Madrid», tras lo que ha subrayado que Catalunya no debe mirar a Madrid sino a las regiones europeas vanguardistas en el ámbito económico.

«Para nosotros, Madrid no es el problema. El problema de Catalunya es el Estado. Seguramente, el problema del Estado sí que es Madrid, con sus políticas y con su dumping fiscal que lo que hace es chupar recursos de las comunidades autónomas que tiene en su entorno», ha subrayado.

Artur mas

También ha tachado de «globo sonda para ver cómo reaccionaba la opinión pública» las palabras del expresidente de la Generalitat Artur Mas que dijo que Junts debería poder hablar con Aliança Catalana (AC).

«ERC es un socio leal en la lucha contra la extrema derecha y la derecha extrema aquí y en todas partes», ha afirmado Albert, que ha señalado que los republicanos no están interesados en entrar a debatir sobre las divergencias internas de otros partidos, textualmente.