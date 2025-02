Las Cortes emplazan al Gobierno de Aragón a mejorar la gestión presupuestaria y el control interno en 2025

La Comisión de Hacienda, Presupuestos, Interior y Administración Pública de las Cortes de Aragón ha aprobado una moción de VOX relativa a la implementación de medidas de mejora en la gestión presupuestaria y en el control interno durante el año 2025, con los votos a favor del Partido Popular y VOX, la negativa de Izquierda Unida y la abstención del PSOE, CHA y Aragón-Teruel Existe.

La iniciativa ha contado con dos enmiendas por parte del Partido Popular, de las cuales solo una ha sido aceptada, con una enmienda 'in voce' de IU que no ha sido incluida, y con otra 'in voce' de CHA, que también ha sido rechaza por el grupo proponente.

El diputado de VOX Fermín Civiac ha expresado que «estas medidas son esenciales para el control de la ejecución, pues buscan una mayor eficiencia, transparencia y responsabilidad en el uso de los recursos públicos». «Hay que crear programas fiscalizables que permitan determinar si han permitido cumplir o no los objetivos propuestos», ha recomendado.

Desde el Partido Popular, Blanca Puyuelo ha recordado que «la Dirección General de Presupuestos cumple estrictamente con la ley y ya trabaja con programas como los propuestos», y ha informado de que «el Gobierno de Aragón ya trabaja en un proceso de migración a la nube para modernizar el sistema».

El parlamentario socialista Óscar Galeano ha expresado dudas respecto a «qué se puede generar al poner en práctica algunas medidas que suponen externalizar servicios», aunque ha realzado «la intención de controlar y fomentar la transparencia en el proceso».

Evaluar el cumplimiento de los objetivos

Para el diputado de CHA José Luis Soro, «es necesario poder evaluar si los objetivos se han cumplido o no»; sin embargo, ha expuesto que «es importante también conocer para qué se gasta, por lo que la clasificación actual no sirve de mucho».

La diputada de Aragón-Teruel Existe Pilar Buj ha planteado: «Tenemos que defender que el coste de los servicios en Aragón es más elevado y para ello es necesario poder copilar los datos exactos», al tiempo que ha afirmado que la Comunidad necesita «funcionarios que realicen labores de control y previsión de gastos».

Desde IU, Álvaro Sanz ha enfatizado que «durante todo el tiempo que estuvieron gobernando en coalición no se avanzó en la implantación de herramientas como estas» y ha considerado que «es necesario conocer el coste real de los servicios públicos y de su transparencia», pero «algunas de las cuestiones de la iniciativa necesitan una orientación».