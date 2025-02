El edificio incendiado el fin de semana en Hernani no presenta daños estructurales pero los vecinos no podrán volver aún

El edificio de la calle Mayor 36 de Hernani (Gipuzkoa) en el que este pasado domingo se originó un incendio «no tiene daños estructurales», aunque los vecinos no podrán volver a sus casas «de momento».

Según ha informado el Ayuntamiento de la localidad Servicios Sociales del Ayuntamiento trabajan para dar una alternativa este lunes a los afectados. Los vecinos de los edificios colindantes ya han vuelto a sus hogares.

El incendio declarado en la madrugada de este pasado domingo en una vivienda del número 36 de la calle Mayor de Hernani obligó a desalojar ocho edificios, 40 viviendas en total.

A la tarde la mayoría de las personas vecinas del lugar pudieron volver a su domicilio, pero los del número 36, donde comenzó el incendio, y los de los dos edificios colindantes, 34 y 38, han pasado la noche fuera.

Técnicos municipales y bomberos han realizado esta mañana un análisis de todas las viviendas desalojadas y han concluido que «a pesar de tener algunos desperfectos en los dos edificios colindantes (34 y 38), no hay problemas para regresar a sus casas con normalidad».

Sin embargo los del número 36 no podrán volver aún. En este inmueble hay cuatro viviendas y un local comercial en este número. En el local no hay problemas para volver a su actividad habitual, ya que no ha sufrido daños.

Tampoco se han registrado daños estructurales en el edificio. Únicamente hay daños en el tejado, en la casa donde se originó el fuego y algunos desperfectos en otras casas. Los técnicos de Servicios Sociales municipales ya están trabajando para ofrecer una alternativa a todas las familias de este edificio afectadas.