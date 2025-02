UGT y CCOO protestan en València "para que los parlamentarios no utilicen derechos de la gente como moneda de cambio"

Los sindicatos CCOO y UGT se han concentrado en València para «exigir que los parlamentarios cumplan con el compromiso de votar el nuevo Real Decreto que ha sido aprobado» después de que, este martes, en el Congreso de los Diputados, los votos de PP y Junts bloquearan el llamado decreto ómnibus --que recogía medidas sociales como la subida de pensiones, las ayudas a las personas damnificadas por la dana del pasado 29 de octubre o al transporte público o la prórroga de la moratoria de antidesahucio y cortes de suministros a familias vulnerables-- y han reivindicado «que no utilicen los derechos de la gente como moneda de cambio».

Así lo han reclamado la secretaria de CCOO PV, Ana García, y el secretario de UGT PV, Ismael Sáez, este domingo, en atención a los medios, minutos antes de que arrancase la protesta en la Plaça de la Verge.

García ha subrayado que esta concentración «es para decir alto y claro que con los derechos de la gente no se juega» y ha denunciado que «las derechas de este país, PP, Vox y Junts han bloqueado las medidas sociales y han puesto en riesgo el escudo social».

En esta línea, ha expuesto que el «escudo social» hace referencia a la revalorización de las pensiones en un 2,8 por ciento, al incremento de las pensiones entre un 6 y un 9% de las que son más bajas o del ingreso mínimo vital, «con lo que se ha puesto en riesgo a más de dos millones de personas en el país por el hecho de que no lo vean también revalorizado», ha lamentado. También ha citado las medidas relacionadas con la política antidesahucio, las ayudas de la dana y al transporte público.

«Todo eso es lo que las derechas, al hacer un juego, podríamos decir casi de trileros, han puesto en riesgo a la mayoría social. Por eso hoy reivindicamos y pedimos que dejen que los derechos sean rehenes de sus actos partidistas y oportunistas», ha manifestado.

Por ello, la secretaria de CCOO PV ha exigido a los parlamentarios «que cumplan con su palabra y que voten el nuevo Real Decreto que ha sido aprobado, es decir, que se comprometan, que no utilicen los derechos de la gente como moneda de cambio» y ha agregado que «todavía quedan pendientes medidas importantes para la clase trabajadora como la reducción de la jornada, que se tiene que regular en el Parlamento».

«Queremos que cumplan con ese compromiso y que también voten esa reducción de la jornada», ha incidido. «Ya está bien de jugar con los derechos de la gente en sus actos y en sus cuentas partidistas en el Congreso. Están para representar al conjunto de la ciudadanía, que por eso se les ha votado, y no para que bloqueen las medidas sociales necesarias que afectan a más de 20 millones de personas en nuestro país», ha expresado.

"sensación de chantaje"

Por su parte, el secretario de UGT PV, Ismael Sáez, ha indicado que el decreto ómnibus incluye una serie de medidas sociales que el sindicato también había demandado y ha sostenido que «era completamente razonable» que el Parlamento lo aprobara. No obstante, la alianza de los tres partidos que lo rechazó fue, a su parecer, «un mal trago, la sensación de chantaje, de tomar a la ciudadanía como rehenes en un juego político que básicamente parece que buscaba».

«Y así se ha reconocido, el objetivo era debilitar al Gobierno con la sensación de que no goza de mayorías suficientes y de que, por tanto, es una legislatura agotada. Eso es algo que a nosotros nos molesta profundamente y que creemos que hay que, a pesar de que se haya rectificado, poner en valor», ha continuado.

«Cuando uno escucha al líder de Vox, Santiago Abascal, decir que aunque hubiera un decreto que planteara poner una bandera de España en cada balcón ellos votarían en contra, pues entonces uno tiene la sensación de que la democracia está en peligro y que se pervierte el papel fundamental del Parlamento», ha denunciado.

En este sentido, ha criticado a aquellos partidos «cuyo objetivo único no sea sacar adelante o no un determinado decreto valorando su contenido, además de los efectos que puede producir su rechazo, sino que sea una mera estrategia política de pretender trasladar la imagen de debilitar al gobierno porque no es capaz de sacarlo». «No es un juego limpio», ha censurado.

De este modo, bajo el lema 'Amb els drets de la gent no es juga' y 'En defensa de las pensiones y los servicios sociales', los asistentes a la protesta han pedido «que se abandone el juego antidemocrático» y han lanzado consignas como «Què volem? Que no juguen més amb els drets de la gent», «Gobierne quien gobierne las pensiones se defienden», «Tindre sostre no és un luxe, és un dret universal» o «No falten al respeto, respeten mis derechos».

Convenio de correos

A la concentración también han acudido miembros de la plantilla de Correos, vestidos con su uniforme, quienes sujetaban una pancarta con el lema 'Por un convenio digno y el futuro de Correos'.

El secretario de la Acción Sindical de Correos de Valencia, José Vicente Pascual, ha reivindicado, en declaraciones a Europa Press, «que se incluya la financiación del Servicio Postal Universal y de los fondos de Servicios de Interés Económico General (SIEG) en el Real Decreto».

«Lo que necesitemos es que se nos financie porque, si no, esta sociedad no va a tener los derechos que necesita tener para mejorar el Servicio Postal Universal», ha concluido.