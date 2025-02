Un incendio originado la mañana de este sábado en una nave industrial de reciclaje de aparatos eléctricos ubicada en Torrejón de Ardoz ha provocado una gran columna de humo y ha afectado a las instalaciones.

El fuego se ha iniciado por causas que están siendo investigadas sobre las 10.00 horas en una nave ubicada en la calle Mario Vargas Llosa de la localidad, en el Polígono Industrial Casablanca.

Efectivos de once dotaciones de los Bomberos de la Comunidad de Madrid desplazados al lugar han logrado controlar las llamas, aunque las labores de extinción están siendo laboriosas y se prevén largas.

El incendio ha calcinado gran cantidad de aparatos eléctricos que se almacenaban en el interior de la nave, lo que ha provocado una gran columna de humo visible a kilómetros de distancia. No obstante, no ha afectado a ningún otro inmueble cercano. Ninguna persona he requerido asistencia sanitaria.