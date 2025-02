López sitúa "la verdad" y movilizar a "la mayoría social" como llaves de la Puerta del Sol: "Orgullosos del sanchismo"

El secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha situado «la verdad» y movilizar a la «mayoría social» como llaves para llegar a la Puerta del Sol.

Ha sido en su intervención en el arranque del 15 Congreso Regional del PSOE-M que acoge este fin de semana la Universidad Carlos III de Madrid en Leganés.

«Veo a la izquierda valiente, potente, bienhumorada. Sabéis que quiero ver al partido así, bienhumorado, sonriendo, con ganas, con ilusión. Porque los cenizos y los amargados son ellos, no somos nosotros», ha arengado a un auditorio en el que se encontraban, entre otros, el president de la Generalitat, Salvador Illa, el secretario nacional de Organización, Santos Cerdán, o los ministros Félix Bolaños (Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes) y José Manuel Albares (Asuntos Exteriores).

López ha arrancado su intervención remarcando que «ningún jugador es más importante que el equipo» y ha citado en el suyo a alcaldes, concejales militantes y los sindicatos que le han acompañado, así como a los «cientos de miles de progresistas» que «juntitos y juntitas» quiere que acaben con la sequía del PSOE en la Comunidad de Madrid tras tres décadas.

En este momento, ha reivindicado que se encuentra «plenamente identificado» con la Ejecutiva federal y se ha identificado como «orgulloso del sanchismo». «Si 'sanchismo' significa subir pensiones, batir récord de empleo, batir récord de crecimiento, tener la energía más barata, subir el salario mínimo, hombre, ni tan mal, ¿no? Por tanto, orgullosos de formar parte de ese proyecto político», ha indicado.

Ha dado la bienvenida a Leganés y ha asegurado que es la primera parada de su PSOE-M, de la «izquierda valiente», y que la siguiente será «Sol» para luego estacionar en Cibeles y en los ayuntamientos de los 179 municipios de la región.

Saca pecho de zapatero y de sánchez

Para ello se ha rodeado en busca de impulso, además de los ministros, del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, a quien ha reivindicado como muestra de la izquierda valiente, enumerando entre sus logros la retirada de las tropas de Irak, el «proceso de paz» en España o el matrimonio igualitario.

Asimismo, ha sacado pecho del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien cogió el partido cuando se hablaba de «sorpasso y 'pasokización' para llevarlo de nuevo a Moncloa».

Es con estos referentes con los que quiere responder a aquellos que le dicen que «Madrid es muy difícil» porque es «de derechas». Pero el análisis de López es distinto, fijando la mirada en Rafael Simancas en 2003, que no gobernó por el 'tamayazo', y en Ángel Gabilondo, que ganó en 2019 y que no gobernó «por un escaño» en 2015.

Ha entrado también al cuerpo a cuerpo contra el PP de Isabel Díaz Ayuso, a quien ha acusado de buscar que Madrid sea un «club privado» y que ponen «trampas» con «astracanadas» para que «no se hable de que se desvíe todo a la privada».

«A los socialistas nos gustan las cañas. A mí me gusta la Navidad. Anda que no montáis copas de Navidad (dirigiéndose a las agrupaciones). Lo que no nos gusta es que roben a manos llenas», ha lanzado Óscar López.

Illa como antítesis a ayuso

También como antítesis al PP de Ayuso ha situado a Salvador Illa, quien es «el mejor ejemplo de lo que se necesita hoy», ya que busca «unir y servir». Con él quiere hacer una entente entre Cataluña y Madrid, que suman «más del 50% del PIB» de España y más del 30% de la población del país.

«Por lo tanto, Salva... No sabes las ganas que tengo de hacer tres en raya. Que haya un presidente socialista en España, que haya un presidente socialista en Cataluña y que haya un presidente socialista en Madrid. Salva, ayúdanos», ha rematado para darle la palabra al president de la Generalitat.

Juventudes se reivindica como "presente" además de "futuro"

Antes de López, la secretaria general de las Juventudes Socialistas en Madrid, Aránzazu Figueroa, ha tomado la palabra para poner la voz a los jóvenes porque «la juventud no es solo el futuro, también el presente de este partido y de esta región».

«Juntos, el Partido Socialista y Juventud de Socialistas, tenemos el deber y el privilegio de transformar la Comunidad de Madrid y de construir una región digna del talento, la fuerza y la diversidad de su gente», ha lanzado Figueroa, quien ha reivindicado la universidad como «motor del ascensor social, del conocimiento y del progreso que rompe las barreras de clase».

Ha advertido, además, de los tiempos marcados por «la polarización y por el auge del fascismo» que hacen que sea necesario «defender cada día» a la democracia, porque «no se hereda, sino que se construye y se protege».

Por último, ha negado que Madrid se merezca las políticas del PP en la Comunidad de Madrid, a quien ha acusado de ofrecer «basura» a los mayores en las residencias, de tener «hospitales colapsados y listas de espera interminables» y de relegar a los jóvenes a «"la precariedad total» que «impide el acceso a la vivienda».