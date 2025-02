Óscar López diseña este fin de semana su PSOE-M en un Congreso para recoser el partido y alinearlo con Ferraz

El nuevo secretario general del PSOE-M, Óscar López, diseñará este fin de semana su proyecto para la federación socialista madrileña en el 15 Congreso Regional con el que buscará recoser el partido y alinearlo con Ferraz.

El campus de Leganés de la Universidad Carlos III de Madrid es el espacio en el que los socialistas madrileños se reunirán este sábado y domingo y dirán adiós a la comisión gestora que ha pilotado el partido desde que el exsecretario general Juan Lobato dimitiera para no generar «división».

Lo hacía tras dos años al frente del partido marcados, entre otros, por las críticas a la estrategia nacional del partido en cuestiones vitales para la supervivencia del presidente, Pedro Sánchez, como la amnistía o la condonación de la deuda. Pero lo que le hizo caer fue registrar ante notario conversaciones por Whatsapp con la entonces jefa de Gabinete de Óscar López, Pilar Sánchez Acera.

En diciembre, López era proclamado secretario general del PSOE-M al ser el único candidato, algo que no sucedía desde 1994 con Rafael Simancas. Tres meses después de la dimisión de Lobato el también ministro para la Transformación Digital y la Función Pública tomará definitivamente las riendas del partido.

De este fin de semana saldrá la nueva Ejecutiva regional que le acompañará de cara a 2027 con el objetivo de derrocar al PP que cumple este año tres décadas consecutivas al frente de la Comunidad de Madrid.

Para ello, desde el partido han adelantado que buscará que «nadie quede fuera», por lo que será una ejecutiva amplia con la que tratará de remediar la división que dejó la 'era Lobato'.

Así, dibujará un patrón en el que encajen distintas piezas: por un lado la inclusión de perfiles potentes en áreas destacadas --especialmente las vinculadas a los servicios públicos--, la inclusión de personas que formaron parte de la anterior etapa y el equilibrio territorial buscando representantes de las distintas zonas de la región.

Buscará dar estabilidad a una federación tradicionalmente convulsa, que en la etapa de Lobato vivió críticas provenientes de los alcaldes del sur, sobre todo del de Fuenlabrada, Javier Ayala, quien afeaba una ausencia de discurso «nítido de izquierdas» y reclamaba que el PSOE volviera a tomar el cinturón rojo como brújula.

López recogía ese guante y se planteaba como «la izquierda valiente», la que «dice las cosas» y además, según han explicado desde el partido, ha fijado como una de sus principales prioridades recuperar grandes ciudades que tradicionalmente han estado bajo la influencia socialista pero que en 2023 se tiñeron de azul como Leganés, Pinto, Alcalá de Henares, Móstoles o Arganda del Rey.

Pilar sánchez acera

Las manos que se encargarán de remendar a los socialistas madrileños serán precisamente las de Pilar Sánchez Acera, según dan por hecho voces del partido a Europa Press. López la considera una «excelente compañera» con «muchos años de trayectoria» y que se conocer «como la palma de la mano» la federación.

Sánchez Acera ha sido portavoz adjunta en la Asamblea, concejala de Alcobendas, candidata a la Secretaría General del PSOE-M en 2012 contra Tomás Gómez y jefa de Gabinete de López cuando era a su vez director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno.

Es por este último cargo por el que saltaba a los focos el año pasado. Además de su cargo en Moncloa era también secretaria institucional del PSOE-M y envió a Lobato el 'email' donde Alberto González Amador, pareja de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, reconocía presuntamente dos delitos fiscales diciéndole que ya estaba en los medios de comunicación.

Es este correo el que originaba la causa en el Tribunal Supremo (TS) contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos. López ha descartado que Sánchez Acera acabe afectada y ha defendido que «no hay nada que temer».

Voces dentro del partido han reconocido a Europa Press ese riesgo, pero han remarcado que no ha sido encausada y que es una figura contra la que se ha cargado desde el PP de Ayuso pero que no se ha conseguido tumbar.

El alineamiento con ferraz

Además de la pacificación del partido a nivel autonómico, este Congreso Regional también cristalizará el alineamiento de la federación madrileña con Ferraz. López es una de las piezas del Consejo de Ministros que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha situado en el tablero territorial.

Al finalizar este ciclo de congresos serán cinco los ministros que ostenten también la secretaría general de su territorio. López en Madrid, María Jesús Montero en Andalucía (Hacienda), Pilar Alegría en Aragón (Educación y Deportes), Diana Morant en la Comunidad Valenciana (Ciencia y Universidades) y Ángel Víctor Torres en Canarias (Política Territorial y Memoria Democrática).

El Consejo de Ministros también estará presente este domingo, ya que, además de López intervendrán José Manuel Albares (Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) y Félix Bolaños (Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes), --ambos militantes de esta federación-- e Isabel Rodríguez (Vivienda).

También tomará la palabra el secretario de Organización del PSOE nacional, Santos Cerdán, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, y el propio Pedro Sánchez que clausurará el Comité junto a López el domingo y sellará el encauzamiento de los socialistas madrileños.

Retos a futuro

Una vez pase el Congreso, el primer rubicón a pasar será la primera reunión de la ejecutiva regional. En su orden del día estará, previsiblemente, la designación del nuevo portavoz en la Asamblea. De momento, tras la caída de Lobato, su adjunto Jesús Celada ha ocupado el puesto.

De momento, según lo que han explicado a Europa Press fuentes socialistas, no se ha decidido definitivamente reemplazarlo, pero sí que suenan nombres como la miembro de la comisión gestora Cristina González o el de la miembro de la dirección del Grupo Parlamentario y exportavoz en el Ayuntamiento, Mar Espinar. Sobre ella destacan tanto su tono contundente a explotar frente a Ayuso como su situación interna, ya que se mantuvo fiel a Lobato hasta después de la caída.

La posición del exsecretario general también podría tratarse en ese primer encuentro, ya que por ahora mantiene el acta como diputado regional que le permite, a su vez, retener la de senador por designación autonómica.

Mirada a 2027

Entonces, cuando la ejecutiva esté formada, las decisiones tomadas y el rumbo fijado, comenzará el camino del PSOE-M hacia las elecciones del 2027, que pasará primero por dilucidar quién ostentará la Secretaría General de Madrid Ciudad, actualmente en manos de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y seguramente disputada por la portavoz en el Ayuntamiento, Reyes Maroto; así como la renovación en los liderazgos de otras agrupaciones.

López quiere insuflar a los socialistas un espíritu ganador, reivindicando para ello a Rafael Simancas, quien no gobernó por el 'tamayazo, y a Ángel Gabilondo que ganó las elecciones en 2019 y no gobernó al elegir Ciudadanos al PP. Ha advertido de que se «pateará» la región al completo, con acento en el sur pero sin renunciar a «ningún voto» sea del municipio que sea. En su equipo descartan que al no estar en la Asamblea no se visualice como oposición a Ayuso y han sacado pecho de las semanas desde que es secretario general.

Es consciente, además, de que su potencial aliado es Más Madrid para los que muestra «colaboración absoluta» porque la competencia es Ayuso «y no otros». Queda por ver si a esta carrera bajará también la ministra de Sanidad, Mónica García, a quien le une, según explican desde su entorno, una «excelente relación».