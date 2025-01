Educación y sindicatos se emplazan a una nueva reunión sobre la orden de plantillas docentes

La Conselleria de Educación y los sindicatos se han emplazado a una reunión en los próximos días para «negociar aspectos concretos» de la nueva propuesta de nueva Orden de plantillas para el curso 2025-2026.

La administración ha trasladado a los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial las novedades del borrador de la nueva orden que, según remarca el departamento que dirige José Antonio Rovira, «ofrece más autonomía a los centros para la disposición de los docentes».

El director general de Personal Docente, Pablo Ortega, ha acordado con los representantes sindicales celebrar una reunión en los próximos días para «negociar aspectos concretos de la nueva propuesta», al tiempo que ha recordado que el acuerdo de plantillas actual termina en verano de este año.

La orden propone una nueva distribución del profesorado de acuerdo con unos criterios determinados para cada una de las etapas o modalidades educativas de las enseñanzas de la Comunitat Valenciana.

En este sentido, Ortega ha señalado que «se han determinado criterios para cada una de las etapas con el objetivo de ofrecer un modelo gestión de recursos humanos eficiente y moderno que ofrezca una respuesta educativa de calidad». «La Conselleria propone una orden que dé estabilidad a la determinación del profesorado», sostiene.

«La nueva normativa --ha continuado-- responde a las necesidades actuales de los centros educativos y les dota de mayor autonomía para que los directores puedan elegir la especialidad de los docentes. De este modo se da la posibilidad al centro de dar más coherencia a su proyecto educativo».

Desde la Conselleria destacan su voluntad «por el diálogo social, por eso se trabaja de manera conjunta con los agentes sociales para alcanzar acuerdos que permitan mejorar la calidad educativa y garantizar una respuesta educativa adecuada a todo el alumnado».

Por su parte, los sindicatos han informado de que la Conselleria les ha facilitado una cifra del profesorado que faltaría por contratar según el Acuerdo de plantillas firmado con el anterior gobierno del Botànic, que, pese a haber sido denunciado por el actual equipo de la Conselleria, está en vigor por decisión judicial.

En este sentido, STEPV ha detallado las cifras facilitadas de profesorado que no ha sido contratado este curso 2024-25 por la no aplicación de los acuerdos. En concreto son 175 en el cuerpo de maestros y 642 en secundaria y FP. En total 817 docentes menos. Aun así, como se dotaron de 54 docentes más en los centros de educación infantil 0-3 años que no estaban previstos en los acuerdos, el cómputo global es de 763 docentes menos.

Este «recorte» representa menos del 2% de la plantilla total de profesorado de unos 69.000 docentes actuales y un coste de unos 44 millones de euros.

"sainete"

A partir de esta información, STEPV ha reprochado a la Conselleria haber organizado «un buen sainete con la denuncia y la no aplicación de los acuerdos». A continuación, ha planteado que «no vale la pena un enfrentamiento con los sindicatos por estas cifras irrisorias» por lo que ha animado a la Conselleria a «reflexionar si le interesa mantener este enfrentamiento con la comunidad educativa con una orden que, previsiblemente, consolidará los recortes de este curso 2024/25».

En este contexto, el director general de Personal «se ha comprometido a tratarlo con Hacienda y la semana que viene volverá a convocar los sindicatos para dar respuesta», apunta STEPV, que valora «la unidad sindical demostrada en la Mesa Sectorial para defender los acuerdos firmados por todos los sindicatos».

Desde ANPE han mostrado su «total disconformidad con el modo de negociar esta materia por parte de la administración» y ha reivindicado que «el punto de partida de la negociación ha de ser que no haya ni un docente menos en los centros».

Este sindicato ha exigido que la Conselleria presente un estudio comparativo de la aplicación de la propuesta de la Orden frente a los acuerdos anteriores.

Ccoo no negociará con un gobierno "insumiso"

Y la Federació d'Ensenyament de CCOO (FE CCOO PV) ha anunciado que no va a negociar las plantillas docentes con este gobierno porque considera que «no tiene ninguna legitimidad». «Este gobierno se ha declarado insumiso ante la justicia cuando esta le ordena aplicar los Acuerdos de plantillas firmados 2023. Una administración pública no puede ser insumisa y tiene que cumplir escrupulosamente con la legalidad», argumenta la federación.

Para CCOO, «una cosa es negociar con un gobierno que aplica recortes en la educación pública y quiere continuar haciéndolo y otra cosa es dar legitimidad a un gobierno que no aplica los acuerdos legales conseguidos en la mesa de negociación y que hace caso omiso al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana».

«Por lo tanto, no avalaremos la negociación de unas plantillas de recortes con un gobierno deslegitimado», repite CCOO, que cree que «negociar plantillas con este gobierno no sirve de nada porque después no aplica los acuerdos de la mesa sectorial».

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) expresa su negativa ante la decisión de no incorporar a más de 750 docentes en las plantillas de las distintas etapas educativas, una medida que la administración pretende implementar.

Y desde CSIF rechazan «cualquier intento de reducir las plantillas de forma inicial, ya que esto afecta directamente la atención al alumnado, la coordinación de equipos docentes, el seguimiento de tutorías, las pruebas PUC, y otras funciones esenciales que requieren de una plantilla completa».

La central sindical reclama que se busquen alternativas que modularicen, si es necesario, los «intereses» educativos, tales como la matrícula sobrevenida, la ruralidad o la inclusión. «No puede permitirse que se utilicen estas cuestiones como excusa para recortar el número de docentes, cuando lo que realmente debe garantizarse es la calidad educativa y la atención necesaria a nuestro alumnado», subrayan.

Igualmente, CSIF hace un llamamiento a la administración para que «reflexione sobre esta propuesta y se comprometa a garantizar las plantillas acordadas en el acuerdo de 2023». Con ese fin, ha solicitado formalmente la creación de un grupo de trabajo con la Conselleria para estudiar los diferentes niveles educativos y perfilar mejoras en el documento inicial. El objetivo, según este sindicato, es garantizar que se respeten las plantillas comprometidas en el acuerdo de 2023.