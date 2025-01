El secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, ha exigido este jueves al Gobierno de Sánchez «la igualdad de trato para todos los ayuntamientos, que todos puedan tener una respuesta ante la situación agónica que les provoca la deuda y el perjuicio a sus vecinos, porque hasta ahora la ministra Montero les ha dado la espalda».

En una rueda de prensa en Córdoba, junto al presidente del Consejo de Alcaldes del PP de Andalucía y regidor de la capital cordobesa, José María Bellido, tras mantener un encuentro de trabajo con alcaldes del PP en esta provincia, Repullo ha afirmado que «el PSOE tiene sólo una idea: Lo de todos para unos pocos». «Ya lo demostraron con el cupo independentista catalán y ahora vuelven a hacerlo, esta vez, con los ayuntamientos», ha advertido.

En este sentido, el secretario general del PP de Andalucía ha recordado que «cuando esos ayuntamientos en dificultades financieras han ido a pedir ayuda, se han encontrado la negativa de la ministra de Hacienda y como única solución, que le suban los impuestos a sus vecinos, que son los tienen que pagar una deuda de la que no han sido responsables».

«Es el caso, por ejemplo, del Ayuntamiento de El Guijo, un municipio de apenas 300 habitantes y cuya deuda duplica su presupuesto anual». Según ha explicado su alcalde, Jesús Fernández, «esta situación nos afecta en que no podemos tener un comedor escolar, ni un espacio cubierto para los niños del pueblo, un centro cultural para los jóvenes, una residencia de mayores, ni siquiera construir un polígono industrial ni ofrecer ilusiones a los jóvenes para que no tengan que marcharse». «Queremos igualdad», ha reivindicado, «queremos los mismos derechos que cualquier otro ciudadano de nuestro país, porque las obligaciones sí son las mismas».

Así las cosas y tras el testimonio de este regidor, Repullo ha afirmado que «hay que evitar la hemorragia financiera de este Gobierno, que todo lo que recauda lo despilfarra, y hay que evitar que los ministerios mercadeen con los ayuntamientos en función de su propio interés político». «Es lo que ha pasado en Jaén --ha recordado--, donde al PSOE le interesaba echar a nuestro alcalde y para conseguirlo han mandado a la ministra María Jesús Montero».

"una solución conjunta e integral"

Por su parte, el presidente del Consejo de Alcaldes del PP de Andalucía y regidor de Córdoba ha manifestado que «desde el municipalismo siempre hemos pedido al Gobierno Central una solución completa, integral y conjunta para resolver la grave situación de todos los ayuntamientos que estaban en riesgo financiero y nos hemos encontrado con una solución para un solo ayuntamiento, el de Jaén que además no se acuerda con su equipo de gobierno, sino con el partido que presenta una moción de censura contra ese gobierno local». «Una situación que cuanto menos se puede definir como extraña y tremendamente insolidaria», ha subrayado.

Por ello, ha anunciado que «lo que ya se ha aprobado en la Junta de Gobierno de la FEMP lo llevaremos a la FAMP, porque es necesario reiterar la necesidad de impulsar una solución conjunta para todos los municipios en riesgo financiero, para todos, sin importar el color político del partido que los gobierne».

«No es justo --ha opinado-- que haya ciudadanos que no puedan disfrutar de los mismos servicios públicos que otros por situaciones que, en muchos casos, vienen heredadas de los problemas económicos que sufrieron muchos municipios de nuestro país durante la crisis económica de hace más de 15 años».

"mirar por la supervivencia de sánchez"

De otro lado, el secretario general de los populares andaluces ha insistido en reseñar que María Jesús Montero «viene a Andalucía, se baja del tren, le dan una bandera de Andalucía sus colaboradores, se envuelve con ella, da un discurso, suelta la bandera y a seguir negociando el cupo catalán».

Para Repullo, «el trabajo de Montero no es precisamente mirar por lo nuestro, no; su trabajo es mirar por lo suyo, por Pedro Sánchez, por su supervivencia política, por aguantar un ratito más de vicepresidenta». «Aquí la señora Montero a lo que viene es a prepararle el terreno a Sánchez para las próximas elecciones generales, que estarán al caer, porque lo suyo es insostenible», ha apostillado.

En cambio, ha defendido que «el PP propone, cumple lo que promete y toma decisiones». «Actúa con valentía, con decisión, con compromiso y con respeto a la ciudadanía», ha resaltado, para destacar que «el PP es el partido más votado de España, el que cuenta con más apoyos y el que más se parece a este país».

En palabras del popular, «el PP es el partido que trabaja calle a calle, barrio a barrio, municipio a municipio». «El que está centrado en lo importante, el que da la cara, el que contesta a las preguntas y el que actúa con diligencia, con seriedad y con escucha», ha citado.

Por ello, ha reclamado al PSOE que «traten con respeto a la ciudadanía». «Se les nota nerviosos, que sobreactúan, y lo vemos en las encuestas, que reinciden en que los andaluces refuerzan su confianza en Juanma Moreno», ha apuntado. «Una Andalucía que fue asaltada y abandonada por el socialismo; una Andalucía que, de la mano del PP, recuperó su entusiasmo, su competitividad y su identidad», ha relatado.

En esa línea, Repullo ha destacado que «con Juanma hay confianza», argumentando que este miércoles, el CEO de Moeve (antigua Cepsa), en Madrid, presentando su proyecto del Valle del Hidrógeno Verde en que creará 10.000 empleos en la región, decía que «era un lujo que su compañía esté en una Andalucía que será referente en Europa como motor industrial, energético y turístico». «Con un presidente como Juanma Moreno este futuro tiene futuro», ha dicho, para añadir que «Córdoba, con alcaldes como José María Bellido, jugará un papel principal en la reindustrialización de Andalucía».

"la gestión exige decoro, pero con sánchez todo vale"

Ante los últimos acontecimientos de la actualidad nacional, el secretario general del PP de Andalucía ha abogado porque «la gestión exige decoro, honestidad y coherencia». Sin embargo, según ha dicho, «son tres requisitos que parecen cimas inalcanzables para Pedro Sánchez y sus ministros». «Ya no es el cambio de criterio con el decreto ómnibus, ya no son las excusas, ya no son las cesiones, lo que más sorprende es la absoluta falta de vergüenza», ha lamentado, para remarcar que «ni un poco de rubor, ni un asomo de duda, aquí todo vale».

Además, Repullo ha señalado «el intento desesperado, infantil, de culpar a los demás de sus decisiones, de querer que el PP cargue sobre sus espaldas una legislatura que pasará a la historia como una de las más antidemocráticas, oscuras y estériles de nuestra democracia».

«Por la picota del gobierno han pasado oposición, jueces, periodistas, gobiernos internacionales, presidentes autonómicos, todos estamos equivocados, menos ellos», ha manifestado, para subrayar que «todo mal, menos lo suyo». «El sanchismo tiene a España paralizada», de modo que «cada cierto tiempo se abren debates intrascendentes para distraer la atención», ha apuntado. «Y luego de vuelta a esta extraña rutina: la de no tener presupuestos, ni apoyos, ni medidas, ni destinos, ni modelo de país», ha expresado.