Un estudio a nivel europeo, que publica este miércoles el Centre d'Estudis Demogràfics en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) en la revista 'Perspectives Demogràfiques', muestra que los padres con hijos en el paro tienen más síntomas de depresión que los que tienen hijos con trabajo, «incluso cuando ya no conviven».

La investigación, que forma parte del proyecto Healfam, financiado por el Consejo Europeo de Investigación, es el resultado de una colaboración entre el Centre d'Estudis Demogràfics y el Centre for Demographic and Ageing Research (Cedar) de la Universidad de Umeä (Suecia), informa la UAB en un comunicado.

Ha analizado a 14.556 personas de 50 años o más de 8 países europeos: España, Italia, Alemania, Francia, Suecia, Dinamarca, Polonia y la República Checa, ya que son «representativos de las grandes tipologías de Estados del bienestar» (mediterráneo, continental, nórdico y Europa del Este).

Resultados

Una de las conclusiones es que, en todos los países, los padres con hijos en el paro presentan más síntomas de depresión que aquellos con hijos con trabajo, excepto en Francia, donde no se observan diferencias.

Los países más afectados son España, Italia, Polonia y la República Checa, donde los valores de los síntomas de depresión superan el umbral clínico de tres síntomas, tal y como indican los estudios sobre la depresión.

Los resultados --basados en la 'Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe' de 2022 y preguntas sobre 12 síntomas asociados a la depresión--, confirman que el impacto es «mayor» en los países con Estados del bienestar menos protectores, como España, Italia, Polonia y República Checa, a diferencia de Suecia y Dinamarca.

Protección a desempleados

Aunque las tasas de empleo son diferentes en estos países (valores que van del 13% en España al 2,9% y el 2,2% en Polonia y República Checa, respectivamente), lo que tienen en común es que sus Estados del bienestar ofrecen una «menor protección a la población desempleada, además de asignar un papel subsidiario a la familia».

«Esto se debe a la carga adicional que los padres pueden asumir para ayudar a sus hijos en situación de desempleo, un fenómeno especialmente relevante en países con menos políticas de apoyo a las personas que están en el paro», explican los autores del estudio del CED-UAB.

En el análisis del impacto en España, se observa que las madres con hijos en el paro muestran un aumento significativo de los síntomas de depresión respecto de los padres: muchas madres superan el umbral clínico de depresión y el impacto es más pronunciado en las madres con un nivel educativo más bajo.

Nivel educativo

El estudio señala que los progenitores con mayor nivel educativo no muestran una relación significativa entre el desempleo de los hijos y la depresión, y los investigadores creen que esto se debe «probablemente a disponer de más recursos para revertir las consecuencias negativas del desempleo».

Según los autores del estudio, los padres con menor nivel educativo experimentan un incremento en los síntomas depresivos de hasta un 23% en comparación con los padres con hijos con trabajo, ya que «la situación laboral precaria de los hijos supone un desajuste económico mayor».

Esta investigación abre «nuevas vías» para el estudio de la salud mental en la población de mayor edad, y sugiere que debería integrarse la influencia de las generaciones más jóvenes en los estudios de bienestar y desigualdad en salud.