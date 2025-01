El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este miércoles la aprobación de un decreto ley para activar un «plan de choque» en materia de vivienda que permitirá a los ayuntamientos cambiar el uso de solares destinados actualmente a equipamientos turísticos o de oficina para destinarlos «de manera inmediata» a la construcción de vivienda protegida en alquiler.

Durante su intervención en el Foro ABC en Madrid, Moreno ha puesto fecha a la aprobación de este plan de choque vía decreto ley que anunció en el último Debate sobre el Estado de la Comunidad y que prevé impulsar la construcción de 20.000 viviendas de protección oficial en los próximos años.

El jefe del Ejecutivo andaluz ha detallado que este decreto ley permitirá destinar «de manera inmediata» a la construcción de viviendas protegidas «en solares con uso dotacional privado como gimnasios o residencias de estudiantes siempre que se destinen de forma permanente al alquiler» excluyendo parcelas «de uso educativo o sanitario».

Para ello, el decreto ley dará cobertura legal a los ayuntamientos para esos cambios de uso de suelo y permitirá autorizar «mayor densidad de viviendas en parcelas que se destinen a vivienda protegida», además de crear junto a los ayuntamientos «una bolsa de suelo para dar transparencia a la promoción de vivienda protegida» impulsando la colaboración público-privada.

«No podemos hacer nada en el ámbito de la vivienda con impacto real si no vamos acompañados del sector privado. Todo lo que hagamos exclusivamente desde el sector público está destinado a la melancolía y a la frustración», ha advertido Moreno, que se ha comprometido a «la promoción de vivienda de protección en Andalucía, 4.000 por año» gracias a este decreto ley que permitirá «empezar a construir prácticamente a partir del mes que viene».

El presidente de la Junta ha admitido que el acceso a la vivienda «es un problema real en Andalucía, igual que en muchas partes de España, especialmente en el litoral, en Sevilla y muy especialmente también en la provincia de Málaga» que «limita y asfixia las oportunidades, ilusiones y esperanzas de una generación que ha dedicado mucho tiempo en formarse y de sus padres, que no encuentran salida a algo tan natural como debería ser tener una vivienda y emanciparse y iniciar un proyecto de vida».

«La solución no viene ni muchísimo menos de la ideología. La intervención del mercado, la imposición y la injerencia en las competencias autonómicas han fracasado de manera clara», ha advertido Moreno, que ha criticado a «a los españoles el Gobierno les ha prometido muchas viviendas, hasta 184.000 le he oído al señor Sánchez, pero un buen gobierno no está para encadenar promesas sin cumplir una tras otra».

A su juicio, los tres pilares fundamentales de la política de vivienda pasan por «incrementar la oferta del parque público de suelo», fomentar el alquiler y «quitar la carga burocrática y fiscal que tiene ahora mismo todo el procedimiento para construir vivienda». Moreno ha destacado que su Gobierno ya agilizó los procesos urbanísticos con la Lista aprobada en 2021 y ha aprobado «distintas rebajas fiscales para beneficiar a 250.000 andaluces» con medidas como el aval hipotecario a menores de 40 años o la rebaja de un 6% en el IRPF para la compra de vivienda y de 900 euros para el alquiler.