El concejal del PP en el Ayuntamiento de València José Marí Olano ha sido captado este martes consultando una página web de venta de vinos a través de su ordenador portátil durante el pleno municipal de enero en el momento en el que se debatía una propuesta de reconstrucción de daños de la dana.

Así lo han denunciado Compromís y PSPV, los grupos de la oposición en el Ayuntamiento, después de que el 'eldiario.es' haya difundido las imágenes en las que el edil de Grandes Proyectos y Patrimonio ha sido captado consultando una web de botellas de vino.

Según este medio digital, tanto en el pleno como en la emisión online se ha visto a Olano mientras realizaba 'scroll' en una web de vinos. Compromís y PSPV han reprochado al edil esta acción, han lamentado su «insensibilidad» mientras que el concejal, según unas declaraciones remitidas, ha lamentado lo ocurrido. «Ha sido un error y pido disculpas» , se ha limitado a decir.

«Qué vergüenza. Qué insensibilidad», ha señalado la portavoz municipal de Compromís, Papi Robles, que afirma que es «lo más triste» que ha podido ver en su vida en el mundo de la política. A su juicio, el equipo de gobierno (PP-Vox) está demostrando «una insensibilidad y un clasismo inhumano y decadente que no tienen límites».

«Desde Compromís llevamos tiempo advirtiendo del clasismo con el que Mª José Catalá (la alcaldesa de València) ha tratado a las víctimas de la dana, pero dedicarse a comprar vino mientras se debate sobre la reconstrucción de las zonas afectadas es de lo más triste que he podido ver en política en mi vida», asevera en declaraciones remitidas a los medios.

En la misma línea, el portavoz del PSPV, Borja Sanjuán, manifiesta: «Cuando crees que ya no te puedes indignar más aparece un concejal del PP de Valencia comprando vino por internet en pleno debate sobre la dana».

«Ya hemos dicho que no sabemos a qué se dedica este concejal, que ya compatibilizó ser responsable de grandes proyectos de València y empleado de KPMG. También llama la atención que siempre está con el portátil en el pleno. Pero la de estar comprando vino no me lo esperaba», añade el socialista n un mensaje en su cuenta de X.

"nunca les han importado las víctimas"

Otras críticas han llegado desde fuera del Ayuntamiento. Compromís, a través de su cuenta oficial en redes sociales, compara: «En plena dana, Carlos Mazón ('president' de la Generalitat) estaba en El Ventorro y ahora, en un debate sobre la dana en València, un concejal del PP está comprando vino por internet».

«Nunca les han importado las víctimas», aseveran desde la coalición valencianista, para quien lo sucedido en el pleno municipal es «lamentable, clasista e inhumano».