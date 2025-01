Almeida plantea Ley de Capitalidad "de cara con la oposición" y espera que no haya "pinza izquierda-Vox" para frustrarla

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, planteará un borrador de la Ley de Capitalidad «de cara con la oposición» y espera que no haya «pinza izquierda-Vox» para frustrar la modificación de la norma.

Desde los pasillos del Pleno de Cibeles, donde se celebra el Pleno mensual, Almeida ha asegurado que plantea el borrador «desde la buena fe y desde la convicción de que se necesita una nueva Ley de Capitalidad para que Madrid pueda seguir progresando».

«Nosotros vamos a ir de cara con la oposición, vamos a poner ese texto cuando esté definitivamente perfilado encima de la mesa. Son las medidas que necesita el futuro de una ciudad como Madrid y estamos abiertos a la negociación, pero lo que espero es que no haya una pinza entre Vox y la izquierda para frustrar esta Ley de Capitalidad», ha manifestado.

Madrid pide «mirada larga» a todos los grupos políticos y pensar en el interés general. «Lo único que le pido a la izquierda y a Vox es que no entiendan que en esto hay que buscar interés particular, que esto no es una victoria del equipo de gobierno, no es una victoria del alcalde, que esto sería una victoria de Madrid y un paso importantísimo para todos los madrileños», ha remarcado.