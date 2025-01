El exconseller y eurodiputado electo de Junts, Toni Comín, ha reivindicado que «presentará batalla» de cara a su candidatura a volver presidir el Consell de la República (CdRep) y ha reafirmado, textualmente, que no tiene nada que esconder, en referencia a las acusaciones de corrupción en su gestión como presidente de la entidad.

«No tengo nada de qué esconderme. Cada vez que ha salido alguna acusación infundada yo lo he replicado inmediatamente, con toda la contundencia que he podido. No tengo nada de qué esconderme. Defenderé mi honestidad», ha asegurado en una entrevista publicada este domingo en 'VilaWeb', recogida por Europa Press.

El eurodiputado ha defendido su candidatura para presidir el CdRep con tres objetivos, que pasan por garantizar la continuidad de la entidad, mantener el trabajo de internacionalización, y que «el exilio es una fuente de legitimización del Consell», a la vez que ha propuesto trabajar junto con la Assemblea Nacional Catalana (ANC) para no duplicar esfuerzos.