Jordi Castellà afea la gestión de Puigdemont del CdRep: "Sólo ha servido" para indultos y amnistías

El abogado, concejal de Canet de Mar (Barcelona) y candidato a presidir el Consell de la República (CdRep), Jordi Castellà, ha criticado la gestión del presidente de Junts, Carles Puigdemont, cuando estaba al frente de la entidad independentista: «De hecho, sólo ha servido para obtener indultos y amnistías».

«No podemos decir que estos 7 años han sido provechosos», ha sostenido en una entrevista a Europa Press tras haber presentado su candidatura para presidir el órgano independentista en unas elecciones que se celebrarán del 8 al 12 de febrero.

Para Castellà, defensor de la vía guineana para hacer efectiva la independencia de Catalunya, en el CdRep se ha priorizado «el objetivo personal y partidista al objetivo nacional», lo que ha provocado que no se haya avanzado en la búsqueda del reconocimiento internacional y la liberación de Catalunya, ha dicho.

Gestión "insuficiente"

«La gestión que se ha hecho ha sido claramente insuficiente. Se nos prometió que sería el gobierno de la república, que se institucionalizaría y se buscarían apoyos internacionales, y no se ha hecho ni una cosa ni la otra», ha lamentado Castellà, que también ha afirmado textualmente que ha habido mala gestión.

El objetivo del CdRep, según Castellà, era conseguir la independencia de Catalunya «pero no pedir que el Estado indulte y amnistíe a las personas represaliadas», y por ello erige su candidatura como la renovación que, a su juicio, necesita la entidad.

«Es momento de hacer borrón y cuenta nueva, de probar nuevas alternativas», ha defendido, marcando distancias así con las otras candidaturas que se presentan en estas elecciones, la que encabeza el exconseller y eurodiputado electo de Junts, Toni Comín, y el abogado Jordi Domingo.

Vía guineana

Castellà ya concurrió en las anteriores elecciones al órgano, que entonces ganó Puigdemont, y lo hizo presentando su propuesta de la «vía guineana» para lograr la independencia de Catalunya.

Esta vía, ha explicado, consiste en buscar una resolución internacional de la asamblea general de Naciones Unidas que reconozca «el derecho inmemorial e imprescriptible de Catalunya a realizar la autodeterminación y la independencia».

«Si consiguiéramos esto, que es lo que consiguió Guinea Ecuatorial en 1965, tres años antes de ser independiente, Catalunya podría haber logrado la independencia de forma legal, pacífica, ordenada y amistosa», ha argumentado.

Aunque no ha tenido la oportunidad de explicar la propuesta a Puigdemont, Castellà ve una «obligación moral y ética» probar esta vía multilateral, que ya se intentó parcialmente en 1945 por parte de un grupo de catalanes en el exilio, que finalmente no fructificó.

Según Castellà, deben ser las instituciones, los partidos o la sociedad civil catalana los que hagan la solicitud a Naciones Unidas, una petición quedaría más legitimada si se hiciera «una gran recogida de firmas, como hizo Mariano Rajoy contra el Estatut, en favor del derecho a la autodeterminación y la independencia».

Con ello, se ha mostrado convencido de que si lograran la resolución que obtuvo Guinea Ecuatorial en 1965, Catalunya podría lograr la independencia «sin necesidad de hacer una reforma constitucional».

Sede en suiza

En caso de ganar las elecciones para presidir el CdRep, una de las primeras decisiones que tomará será trasladar la sede del órgano a Suiza porque en su capital, Ginebra, está la sede de Naciones Unidas: «Y nosotros tenemos que estar al lado de Naciones Unidas y de los 193 estados miembros y sus embajadas».

«Bruselas es el club de los 27. Nosotros tenemos que ser el club de los 193», ha subrayado Castellà, que abrirá las puertas a todos los que quieran colaborar para hacer efectiva la independencia de Catalunya por la vía de Naciones Unidas.

Tras asegurar que no quiere fracturar el CdRep, ha deseado que todos remen en la misma dirección para poder avanzar, ha pedido una campaña con debates entre los candidatos para poder confrontar ideas y no ha querido entrar a juzgar las presuntas irregularidades de Comín en el ente independentistas al no disponer de la auditoría correspondiente.