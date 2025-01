El PSPV quiere armarse en su 15 Congreso ante un posible adelanto electoral, frente a un Mazón "insostenible"

Los socialistas valencianos afrontan su 15 Congreso ordinario, que se celebrará el primer fin de semana de febrero en el Palacio de Congresos de València, con la voluntad de tener al partido «en tensión» ante un eventual adelanto electoral durante 2025, frente al Consell de Carlos Mazón que ven «insostenible» por su gestión de la dana que arrasó la provincia de Valencia a finales de octubre.

Apenas diez meses después del congreso extraordinario de Benicàssim que proclamó a Diana Morant como secretaria general, el PSPV ratificará a la también ministra de Ciencia como su líder en este cónclave, al que no se presentaron más candidaturas.

Morant también dará a conocer la nueva ejecutiva que le acompañará en un congreso en el que, a diferencia del anterior extraordinario, la hoja de ruta política tendrá un mayor peso, con una ponencia marco a la que se han presentado más de 400 enmiendas. También se homenajeará a los alcaldes y ciudadanos afectados por la dana, sobre la que girará gran parte del encuentro.

«Volvemos a València a celebrar uno de los congresos más importantes de nuestra historia. Nunca había hecho tanta falta que el Partido Socialista se presentara como alternativa para todos los valencianos», ha manifestado el secretario de Organización del PSPV, Vicent Mascarell, tras un desayuno informativo para presentar el congreso.

Bajo el lema 'Ací estem', que ya utilizó Morant en su campaña, y un cartel protagonizado por una militante para simbolizar el papel de los voluntarios, el 15 Congreso arrancará oficialmente el sábado 1 por la mañana, aunque el viernes por la tarde habrá mesas redondas con referentes del partido.

Zapatero, pajín, bernabé, illa y torres

A las 17.30 horas del viernes 31, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y la eurodiputada Leire Pajín conversarán con la delegada del Gobierno y secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, en una mesa sobre democracia, memoria histórica e igualdad.

Seguidamente, a las 19 horas, Morant departirá con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el 'president' de la Generalitat de Catalunya y líder del PSC, Salvador Illa, sobre la utilidad del modelo autonómico para la ciudadanía.

La velada del viernes concluirá con un homenaje al autor valenciano Vicent Andrés Estellés (1924-1993), del que el año pasado se cumplió el centenario de su nacimiento.

Ya el sábado por la mañana tendrá lugar la inauguración del congreso. Como es tradición en el partido, intervendrán los secretarios generales de CCOO PV, Ana García, y UGT-PV, Ismael Sáez, y se debatirá el informe de gestión de los últimos nueve meses.

Sánchez vuelve a valència

Después tomará la palabra el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en la que será su segunda visita a València en enero tras la reunión interministerial con alcaldes afectados por la dana. Será en el auditorio del Palacio de Congresos, con una capacidad de casi 1.500 personas.

Durante la tarde del sábado se debatirá la ponencia marco del 15 Congreso, que cuenta con un total de 543 delegados, en tres comisiones formadas por alrededor de 150 militantes. No se descarta activar una comisión adicional si aumenta el número de enmiendas hasta el fin del plazo para presentarlas, que acaba este fin de semana.

Muchas de las 400 enmiendas ya presentadas versan sobre el cambio climático y la necesidad de reforzar la protección ante fenómenos meteorológicos como la dana, mientras otras giran en torno al feminismo o la igualdad. La ponencia abordará la libertad y el autogobierno, la memoria democrática, la igualdad de oportunidades y derechos, el federalismo, el urbanismo resiliente, el progreso sostenible y la cohesión económica.

En paralelo al debate de enmiendas, a partir de las 16 horas del sábado se celebrará una mesa redonda sobre los valores europeos con los eurodiputados Iratxe García, Sandro Rutolo y Evelyne Regner, moderada por la también representante en la Eurocámara y exvicealcaldesa de València, Sandra Gómez.

La votación del dictamen de las comisiones está programada a las 20 horas, tras lo que por la noche habrá un ambiente más festivo como es habitual en los congresos socialistas.

Cierre de un congreso clásico e "intenso"

El domingo concluirá el cónclave a partir de las nueve de la mañana con la votación de los órganos federales y nacionales. A las 11.30 horas clausurará Morant con un discurso en el que quiere marcar un punto de inflexión y resumir su proyecto político. Para este día no se descarta la intervención de algún referente más para el PSOE.

En definitiva, un congreso tradicional pero también «intenso y apasionante», en palabras del secretario de Organización, quien ha hecho hincapié en que el PSPV está «dispuesto a gobernar» y a liderar la reconstrucción tras la dana con un proyecto «renovado y adaptado a las nuevas circunstancias».

Con la premisa de que «los valencianos no merecen un 'president' tan incapaz como Mazón, que no puede salir de casa y depende de los intereses de Feijóo», los socialistas quieren «armar una estructura de partido capaz de afrontar unas elecciones». «Y lo que es más importante, un equipo de gente solvente, capaz y dispuesta a liderar el Consell», ha subrayado Mascarell.

Respecto a la nueva ejecutiva de Morant, el 'número dos' del PSPV no ha querido avanzar nada porque «es a ella a quien le corresponde» y la irá configurando en los próximos días. Sí ha confiado en ser «capaces de armar un muy buen equipo».

"hambre de ganar"

De cara a los futuros congresos provinciales y comarcales, hasta una treintena que se celebrarán en los próximos cuatro meses, Mascarell ha defendido que «la renovación que representa Morant se debe plasmar en todos los espacios y en todas las estructuras de partido», con «liderazgos fuertes e innovadores, capaces de mezclar experiencia con juventud y, sobre todo, gente que tenga hambre de ganar».

Aunque ha remarcado que no se intentará evitar ir a primarias en esos congresos, dado que «es un instrumento que existe, que no es bueno ni malo y se debe respetar», ha abogado por «configurar espacios de consenso, especialmente en estos momentos». «Creo que nadie sobra, todos sumamos», ha aseverado, y ha instado a no «tener miedo a que los compañeros puedan votar».

Bielsa y bernabé

Sobre al papel que jugará el líder del PSPV de la provincia de Valencia, Carlos Fernández Bielsa, quien ya ha anunciado que aspirará a la reelección, Mascarell ha abogado por hablar más de propuestas que de personas y por respetar los procesos orgánicos. Dicho esto, ha reconocido que el también alcalde de Mislata es un «referente» en el partido y puede jugar un «papel clave» en recuperar la Generalitat.

Preguntado por qué puesto ocupará Bernabé en la renovación del PSPV, el 'número dos' ha subrayado que «el que ella quiera», ya que la ha alabado como «una de las grandes referencias del socialismo valenciano y del socialismo español». «Pienso que tendrá un papel estelar en el presente y en el futuro --ha augurado--. Yo no veo el futuro inmediato o el presente de este partido sin Pilar».

Por tanto, ha sostenido que la delegada del Gobierno podría ser «una de las excepciones» de dirigentes socialistas que mantengan duplicidades de cargos. Según los estatutos del partido, esta circunstancia se permite a instancias de la secretaría general pero solo hasta en un 10% de los miembros de la ejecutiva.

Cuarta marcha contra mazón

Por otro lado, el 15 Congreso coincidirá con la cuarta manifestación en València contra la gestión de la dana por parte del Consell de Mazón, el sábado por la tarde. El secretario de Organización ha garantizado que buscarán la manera de que los socialistas estén representados en esa marcha.