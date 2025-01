Mazón critica el "decreto trampa" que tumbó el PP en el Congreso por "mezclar ayudas dana con impuestos"

El 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, Carlos Mazón, ha cargado contra el «decreto trampa» del Gobierno que fue tumbado en el Congreso gracias a los votos de PP, Vox y Junts, un rechazo que ha justificado porque este macrodecreto «quería mezclar ventajas para los nacionalistas y subidas de impuestos con ayudas dana o con la gratuidad del transporte».

Así ha valorado, a preguntas de los periodistas en la feria internacional de turismo Fitur, la votación de este miércoles en el Congreso en la que, con 177 votos en contra por 171 a favor, el decreto-ley que aprobó en diciembre el Gobierno y que ya estaba en vigor ha quedado derogado y con él todas sus medidas, incluidas la prórroga de las ayudas al transporte público hasta junio de 2025, la revalorización de las pensiones, la prohibición del corte de suministros básicos y de desahucios a personas vulnerables y ayudas para las personas afectadas por la catastrófica dana de finales de octubre.

«Casualmente, resulta que el Gobierno mezcla subidas de impuestos con ayudas a la dana. Es curioso que sea el Gobierno de España el que precisamente sus ayudas a la dana van con intereses o con impuestos», ha señalado Mazón.

Por contra, ha destacado «la propuesta del Partido Popular para separar lo bueno de lo que no es bueno, lo que ayuda de lo que no ayuda». «Sí a la protección de los afectados por la dana, no a la protección de los autónomos. Sí a la subida de las pensiones y no a la subida de los impuestos. Me parece que es bastante razonable», ha esgrimido.

El jefe de los 'populares' valencianos ha sostenido que «el PP ya ha puesto a disposición» esta propuesta, con lo que «si el Gobierno quiere, en días, puede aprobar las ayudas de la dana, puede aprobar las subidas de las pensiones y puede eliminar las prebendas al nacionalismo con mansiones que ahora no tienen nada que ver con la realidad o con subidas de impuestos».

«Creo que el sentido común, cuando alguien quiera hacer las cosas, busca lo que une, no los decretos trampa», ha abundado.