El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha reclamado este miércoles a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, que «tiene que ser aclarada de inmediato» la acusación que ha hecho en esta jornada el empresario Víctor de Aldama durante una entrevista en la Cadena Cope acerca de que tiene cuentas en el extranjero, al igual que Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En declaraciones a los medios de comunicación en Los Palacios (Sevilla) tras participar en la activación de la Red de Radio de Emergencias de la Junta de Andalucía (REJA), Sanz ha afirmado que esas manifestaciones de Aldama «a todos los andaluces y a todos los españoles nos ha escandalizado» y ha reclamado seguidamente «la inmediata explicación» de la vicepresidenta y líder de los socialistas andaluces.

Sanz ha señalado que la repercusión que tiene esa acusación de Aldama hacia Montero repercute en la imagen de Andalucía, ya que ha esgrimido que supone «de nuevo manchar la imagen de Andalucía desde el Partido Socialista», antes de invocar que «desde Andalucía nos ha costado mucho trabajo y años recuperar la imagen que dejó el Partido Socialista en la etapa que gobernó, de una Andalucía manchada por la corrupción».

«Sinceramente creo que los andaluces, ningún andaluz quiere que vuelva esa etapa», ha seguido argumentando en este sentido el consejero de la Presidencia, convencido de que el periodo de gestión socialista de la Junta de Andalucía «fue una etapa negra, una etapa mala» y la aspiración del actual Gobierno andaluz es «una Andalucía limpia de corrupción y por eso no queremos que vuelva».

El consejero de la Presidencia ha sostenido que ese señalamiento de Aldama hacia Montero como titular de una cuenta bancaria en el extranjero «es la imagen de la vieja Andalucía, de la vuelta al peor pasado del PSOE en Andalucía, un pasado manchado por casos de corrupción».

Sanz ha sostenido sobre la vuelta de Montero a la primera línea de la política andaluza como líder socialista que «no vale solo decir que se tiene mucha pasión por la tierra» y ha instado a la vicepresidenta y ministra «demostrar que se trabaja por la tierra, pero también se trabaja desde la honradez y la limpieza en la política», mientras que ha inferido que «María Jesús Montero, cada día que habla, demuestra más su escasa apuesta por Andalucía».

El consejero le ha reprochado a Montero que haya reclamado la colaboración de la Junta de Andalucía en las grandes infraestructuras andaluzas que son competencia del Estado.

«Lo que tiene que hacer no es echar balones fuera, lo que tiene que hacer María Jesús Montero es cumplir con las infraestructuras que tiene pendiente el Gobierno de España», ha afirmado en este sentido, para replicar en este punto que «nosotros hacemos las que tenemos competencia, pero las que tiene competencia el Gobierno de España no puede echar balones fuera».

«Si a todo lo que viene Andalucía es a echar balones fuera y decir que no es capaz de hacer las infraestructuras que tiene que hacer el Estado demuestra que no tiene ningún compromiso con Andalucía, que está dispuesta a buscar excusas y a no cumplir con nuestra tierra», ha concluido sobre esa argumentación de Montero y la colaboración de Junta y Estado con las grandes infraestructuras.

«Requerimos y exigimos las inmediatas explicaciones por parte de la vicepresidenta del Gobierno y secretaria general del PSOE de Andalucía respecto a esta denuncia, que nos devuelve a la Andalucía vieja del PSOE», ha insistido Sanz como cierre de sus declaraciones.