El delegado del Gobierno aclara que "no se han ampliado" en Aragón las plazas para migrantes de la emergencia canaria

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha afirmado este martes, en un tuit a través de la red social 'X', que «no se han ampliado las plazas existentes en Aragón para atender a migrantes de la emergencia canaria» y que «los recursos siguen siendo los mismos».

Esta tarde, el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha considerado «inadmisible» que el Ejecutivo central traslade inmigrantes hasta la Comunidad «con secretismo» y sin avisar a las autoridades autonómicas.

Así ha reaccionado Azcón en una publicación en la red social 'X', después de que varios medios de comunicación hayan publicado que aviones de las Fuerzas Armadas habrían trasladado a personas migrantes procedentes del archipiélago a la Base Áerea. La consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, se ha expresado en el mismo sentido y ha pedido explicaciones a Beltrán.

En respuesta al Gobierno de Aragón, Fernando Beltrán ha afirmado en su 'tuit': «Sé que la inmigración es línea roja para aprobar sus presupuestos, pero le parafraseo: lealtad y responsabilidad. Hablamos de personas».

Repunte

Desde la Delegación del Gobierno en Aragón han indicado que «la situación de emergencia que vive Canarias con la llegada de migrantes ha provocado que desde hace meses se produzcan traslados de personas al resto del país, donde son atendidos en centros gestionados por distintas entidades».

«Habitualmente, estos traslados desde Canarias se hacen en vuelos civiles. Recientemente, el Ministerio de Migraciones, a través de la Secretaría de Estado de Migraciones, solicitó al Ministerio de Defensa el uso de dos aviones del Ejército del Aire para reforzar la gestión del repunte de llegadas en las Islas Canarias durante las fechas navideñas», han continuado.

«En concreto --han explicado-- se trata de dos vuelos, uno el día 31 de diciembre desde El Hierro, y otro desde Lanzarote, el 9 de enero, con 100 personas cada uno».

«Son vuelos militares porque se trata de unas fechas donde los vuelos regulares cuentan con una alta demanda, tanto por ser fiestas de reunión familiar como de viajes turísticos. Se trata, por tanto, de una medida puntual y extraordinaria que responde a estas circunstancias, con el objetivo de garantizar una adecuada atención de las personas que llegan a las costas canarias en situación de máxima vulnerabilidad y evitar cualquier riesgo de sobreocupación de los centros».

De esos dos vuelos, han continuado uno salió y aterrizó en Torrejón y otro en la Base Aérea de Zaragoza. «¿Significa eso que todos los migrantes de cada vuelo se quedaran en Torrejón y en Zaragoza? No. Aterrizaron en las dos bases porque después iban a ser trasladados al resto de España».

«Esto ocurre de igual manera que cuando los vuelos civiles llegan a Madrid, allí aterrizan la mayoría de la emergencia canaria. No se quedan todas las personas en Madrid, van a distintas zonas de España donde hay plazas vacantes. Si la llegada de personas es muy importante, en ocasiones hay que abrir nuevos centros».

No hay nuevas plazas en aragón

En este reparto de migrantes que ha habido en toda España «no ha habido que ampliar ninguna plaza en Aragón», donde «tenemos cerca de mil plazas destinadas a la atención de estas personas migrantes».

«Son plazas activadas, pero no están ocupadas al 100%. Los centros de migrantes son centros vivos: unos salen porque encuentran trabajo, otros cambian de ciudad o comunidad. Del mismo modo, puede llegar alguna persona para ocupar las plazas vacantes», han aseverado desde la Delegación del Gobierno en Aragón.

Han recalcado: «En ningún momento ha habido ni que ampliar plazas ni que abrir nuevos centros. Además, las plazas siguen sin estar al 100% de ocupación».

También han señalado que «el Gobierno de España informa mensualmente a los Gobiernos autonómicos de los recursos disponibles» y que «se informó esta misma semana, según confirman en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migración, y no hay cambios en ese informe porque no se han ampliado las plazas».

«Desde la Delegación del Gobierno de Aragón mostramos nuestro malestar porque se utilice políticamente un tema tan sensible como es la atención a las personas migrantes y que se critique que no se ha informado cuando no hay ninguna ampliación ni nueva apertura de la que informar», han concluido.