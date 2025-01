El ceo de Mango, Toni Ruiz, ha asegurado que a día de hoy la compañía de moda está «abriendo una nueva tienda cada día laborable» y ha abogado por seguir creciendo con la misma firmeza.

En una entrevista de este martes en 'Expansión' recogida por Europa Press, ha asegurado que las empresas deben «contribuir en el progreso económico y social» tras recibir el premio 'Best Vision of the Future 2025' en Davos (Suiza) durante el Foro Económico Mundial.

Ruiz ha asegurado que «el proyecto de Mango late hoy con más fuerza que nunca» y que cuenta con una hoja de ruta clara: el plan estratégico 2024-2026 recoge la intención de abrir 500 establecimientos y hacer 124 reformas.

«El sueño de nuestro fundador era tener una tienda en cada ciudad del mundo», ha explicado respecto al recientemente fallecido Isak Andic, de quien ha distinguido la visión y la enseñanza de lecciones empresariales.

En esta línea, ha destacado que Andic «inculcó una cultura de liderazgo» en la empresa y abogó por cuestionar la forma de trabajo y liderar cambios.