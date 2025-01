Una cacerolada denuncia en Benetússer "abandono político e institucional" tras muerte de un operario en un garaje

Decenas de personas se han concentrado este lunes a las puertas del Ayuntamiento de Benetússer (Valencia), uno de los municipios de la zona cero de la dana, en una cacerolada para «hacer mucho ruido» en protesta por el fallecimiento de un operario al derrumbarse la escalera interior auxiliar de un garaje en la calle Cruz Roja del municipio, donde realizaba labores de limpieza, y denunciar «el abandono político e institucional» tras este siniestro y el ocurrido en Massanassa.

Así lo ha manifestado Helena, que ha actuado de portavoz en la protesta, en declaraciones a los medios, minutos previos a que los asistentes, que vestían con pañuelos verdes como «símbolo de esperanza», hiciesen sonar silbatos y cazuelas con sus cucharones.

Bajo el lema 'Ni un muerto más en Valencia', la entidad convocante, Proyecto Helena, ha organizado esta acción en nombre de la naciente plataforma Coordinación e Iniciativas Riada, integrada por diferentes asociaciones de apoyo a afectados por las inundaciones del pasado 29 de octubre.

«Esta acción no corresponde a intereses políticos y religiosos ni de ninguna otra entidad ajena a nuestra labor. Nuestro único propósito es dar voz a las víctimas y a las personas afectadas por el abandono institucional, que ha llevado a situaciones como la trágica muerte de un operario en el derrumbe ocurrido este sábado», ha subrayado la portavoz y presidenta de Proyecto Helena.

De este modo, la cacerolada, que ha comenzado frente al consistorio a las 10.15 horas, ha exigido «respuestas inmediatas», «medidas concretas» y «justicia para las víctimas». «Pedimos que esta situación sea tratada como la emergencia que es y que se priorice, de una vez por todas, la seguridad y el bienestar de las personas por encima de cualquier otro interés», ha reclamado.

En esta línea, ha reprochado a las instituciones que «esta tragedia, como tantas otras, es el resultado directo de la falta de soluciones eficaces tras los efectos de las inundaciones en Valencia» y ha expresado su «indignación por la lentitud de las acciones para atender las necesidades básicas de los vecinos de las zonas afectadas».

«Comprendemos las dificultades que conlleva gestionar una catástrofe de esta magnitud, pero no entendemos cómo, tres meses después, muchos garajes y viviendas siguen llenos de lodo y en condiciones de inseguridad absoluta», ha lamentado.

Un pañuelo verde para denunciar los suicidios

Además, los manifestantes han acudido con un pañuelo verde al cuello para denunciar los suicidios y casos psicológicos graves, «que se están agravando por la situación trágica tras la dana». «Por ello también queremos representar la esperanza de seguir adelante», ha señalado.

Asimismo, ha criticado la «negativa de las administraciones a aceptar la ayuda internacional que numerosos países han ofrecido desde el primer momento». «Si se hubiera actuado con rapidez y transparencia, hoy no estaríamos lamentando más víctimas ni asistiendo al deterioro psicológico, social y económico de las familias afectadas», ha manifestado. «Este acto pertenece a las víctimas, a los afectados y a todos aquellos que se niegan a aceptar el abandono al que estamos siendo sometidos», ha reiterado Helena.

De este modo, los asistentes a la cacerolada se han unido «para ser ruidosos y reclamar justicia» frente al Ayuntamiento de Benetússer y han lanzado consignas como 'Basta ya, ni una muerte más', 'No hay vergüenza', 'Nos tenéis abandonados' o 'Alcaldesa, ni sale ni se le espera'.

Luchar "contra la indiferencia y la dejadez"

Entre aquellas personas que han hecho sonar sus cazuelas había vecinas del municipio como Mari Carmen Navarro, afectada por la dana, que, en declaraciones a Europa Press, ha destacado que ha acudido para «luchar contra la indiferencia y la dejadez». «Había que estar aquí, patearte la calle y ver cómo nos dejaron. Qué solos nos sentimos. Yo veía el silencio. No se oía nada. Aquí no vino nadie, no se dejó», ha lamentado.

Navarro ha explicado que ha perdido «todos los recuerdos y pertenencias» tras las inundaciones. «Perdí mi casa hace ocho años, porque me echaron de mi piso. Y ahora he perdido todo lo que tenía en mi trastero. Me duele mucho, me siento muy afectada emocionalmente», ha expresado.

«A mí me ayudaron los que vinieron de fuera. Tenía que vaciar mi trasero, y si no es por tres o cuatro chavales yo no me veía capaz. Esa gente es la que me devolvió la vida, y la que siga luchando es la que me devuelve la vida», ha recalcado.

También han acudido personas que están ofreciendo su ayuda en labores de reparación tras las inundaciones, como la voluntaria madrileña Mariana, quien no traía pañuelo pero iba vestida con su uniforme y ha ironizado de forma crítica: «Y a este pueblo, ¿quién lo ayuda?».

"arriesgar la vida para que estén a salvo"

Mariana ha indicado que, desde el mes de noviembre ha ayudado a vaciar los garajes de lodo, a sacar coches junto a los militares y los bomberos y a vaciar trasteros. «Arriesgando nuestra vida con tal de que estas personas estén a salvo. Donde he trabajado, que es en la zona de Alfafar, Sedaví, Benetússer y Massanassa, no me ha entrado ni un voluntario ahí dentro sin estar protegido», ha apostillado.

Asimismo, ha lamentado que el siniestro del operario es «horrible». «Pero no hablamos solamente de Benetússer. Hablamos de todos los pueblos que están abandonados por la administración pública», ha reprochado.

A la protesta ruidosa le ha seguido una de sosiego. Los manifestantes han realizado un minuto de silencio en homenaje a las víctimas por la dana y, finalmente, se han abrazado y han coreado «Esperanza» y «Gracias pueblo».